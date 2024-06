Pětice fotbalistů si připsala v neděli v Líšni (2:2) premiérový start v dresu A-týmu Baníku Ostrava. V případě Daniela Holzera šlo o podruhé obnovenou premiéru. Kromě odchovance Slezanů se skupince fanoušků za brankou předvedli obránci Emannuel Uchenna Aririerisimi s Michalem Fukalou, kamerunský záložník Roan Nogha a útočník Erik Prekop. „Jejich první utkání za Baník Ostrava, takže bych to úplně nehodnotil, protože je to pořád přípravné období. O výsledek nešlo, spíše o to, aby odehráli 45 minut,“ uvedl trenér Pabel Hapal. Deník se však na zmíněný kvintet lehce zaměřil. Jak si vedl?

Fotbalisté Baníku Ostrava v Líšni. | Video: David Hekele

EMANNUEL UCHENNA ARIRIERISIMI

Vysoký stoper výrazně pomohl k postupu B-týmu do druhé ligy, ze sestavy vystrnadil Patrika Měkotu a MSFL jednoznačně převyšoval. Bylo tak zřejmé, že by měl dostat šanci výš, trenér Pavel Hapal ho zařadil do kádru pro přípravu a mladý Nigerijec se role zhostil dobře. Po boku Filipa Blažka ve stoperské dvojici hrál jako jediný z nováčků v prvním poločase, počínal si jistě, vyhrával souboje, snažil se rozehrát smysluplně. Ke své smůle si však vstřelil vlastní gól, když mu do noh vyrazil střelu brankář Mikuláš Kubný. „Podle mě hrál dobře. Nekazil, měl tam možná jeden vyhozený balon, ale jinak byl v rozehrávce velice přesný a jinak důrazný. Měřítko určitě snesl,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Emannuel Uchenna Aririerisimi.Zdroj: Deník/Jakub Tručka

MICHAL FUKALA

Jeden z hráčů, s nimiž se poněkud experimentovalo. Ač založením spíše defenzivní obránce, dostal ve druhém poločase pro sebe celou lajnu jako wingbek. To je role, která by seděla spíše Matúši Rusnákovi, Slovák ale nastoupil v první půli na kraji zálohy. „Chtěli jsme to vyzkoušet,“ zdůvodnil Pavel Hapal. Třiadvacetiletý Fukala se s rolí popral, snažil se být stoprocentní hlavně v obranné činnosti, párkrát ale vyjel i směrem k brance soupeře a dostal se k centru. „Udělali jsme to tak schválně, aby si to vyzkoušel a my ho tam zároveň viděli. Byl na své netradiční pozici, ale zápasů máme ještě dost. Myslím, že nepropadl ani nevyčníval,“ doplnil Hapal.

Michal Fukala.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

ROAN NOGHA

Dvacetiletý Kamerunec je původem defenzivní záložník, premiéru v Baníku si ale odbyl ve středu stoperské trojice po boku s Michalem Frydrychem a Karlem Pojezným. Chvíli se na trávníku hledal, trvalo mu, než se sžil s tempem zápasu a rozhodně měl jako „šéf“ defenzivní řady více práce, než spoluhráči v první půli. Možná mohl vytvořit větší tlak na soka přihrávajícího před penaltovou situací, párkrát mu chyběla přesnost v rozehrávce a jednou udělal vyloženou minelu, po níž měla Líšeň tutovku, ale jinak svých 45 minut zvládl. „Je s námi krátce, dali jsme ho na pro něj nezvyklou pozici. Měl dvě tři zkažené přihrávky, ale i tady byla zásadní únava,“ řekl Pavel Hapal.

Roan Nogha.Zdroj: Deník/Jakub Tručka

DANIEL HOLZER

„Slušný poločas.“ Těmito slovy okomentoval kouč Pavel Hapal 45 minut navrátilce do Ostravy. Jako levý wingbek dostal celou lajnu, kterou piloval, byť bylo znát, že ho to táhne spíše dopředu. Vyprodukoval několik centrů, většinou však neznamenaly pro branku Líšně větší nebezpečí. Domácí defenzivě však pořádně zatopil v závěru, když i přes atak gólmana připravil gólovou šanci pro Davida Buchtu, který trefil břevno.

Daniel Holzer.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

ERIK PREKOP

U slovenského útočníka měl trenér Pavel Hapal podobná slova, jako v případě Holzera. Posila z Bohemians se uvedla parádně, když po pár desítkách vteřin na hřišti vytěžila penaltu, kterou proměnil Ewerton. Patřil mezi nejaktivnější hráče na hřišti, neustále se nabízel, chodil si pro míče do hloubi pole, nebo se natahoval po centrech ze stran, ale do další vyložené příležitosti se nepropracoval.

Erik Prekop (uprostřed).Zdroj: Deník/Jakub Tručka