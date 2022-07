Glosa Davida Hekeleho: Baník a první neúspěch 3-5-2? Neleknout se a neustoupit!

Jak tedy hodnotíte zápas na jihu Moravy?

Narazili jsme na mužstvo, které až do konce minulé sezony hrálo o postup do ligy, takže jsem rád, že i když jsme sestavu protočili, uhráli jsme takový výsledek. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, v defenzivě jsme neudělali žádné fatální chyby a zápas jsme kontrolovali. Jsem spokojený.

Premiéru si pod vámi i v letní přípravě na pravém kraji obrany připsal Muhammed Sanneh. Jak jste spokojený s ním?

V útočné fázi jsme hráli celkem slušně. Hlavně hrotový útočník (Tijani) uhrál spoustu balonů a na to hráči z druhé vlny mohli navazovat. Pak jsme silnější a přesnější, než v minulých zápasech.

Obvyklý křídelník David Buchta hrál ve středu zálohy před stopery vedle Jiřího Bouly. To byl experiment?

Máme teď zápasy na to, abychom zkoušeli, protože chceme hrát v nějakém rozestavení, chceme zkoušet určitý styl hry a pro tohle hledáme vhodné hráče, abychom na to byli připraveni.

Takže je to varianta i pro ligu?

Ano. Může se stát cokoliv.

Škrtat budete v týmu již nyní, nebo až po zápase s Žilinou?

Ne, nebudeme čekat. Provedeme to už teď a někteří hráči půjdou o víkendu hrát za béčko do Trnavy, protože mají těžký zápas. Tím ale neříkám, že jsou přeřazeni. Chceme, aby hráli proti ligovému mančaftu na Slovensku. Každopádně se to už pomalu srovnává a rýsuje. Jména ale říkat ještě nebudu.

Znamená to tedy, že utkání s Líšní bylo pro některé poslední šancí?

Nebudu tvrdit, že poslední šance, ale my kádr už zúžit musíme. Zároveň chceme delší časový úsek pro hráče, se kterými do týmu počítáme. Měli jsme tři zápasy, kdy jsme to točili, ale teď nastane období, kdy sestavu budeme měnit, ale zdaleka ne tak, jako dosud.

V sobotu vás v Havířově čeká Žilina. Je pro vás pozitivní, že pro slovenský celek půjde o generálku před startem ligové soutěže a patrně vás dost prověří?

Já hlavně vím, že Žilina je vedena k rychlému a technickému fotbalu, takže nás možná čeká nejtěžší soupeř v přípravě. Moc se těším i proto, že jsem tam pár let působil a mám na Žilinu jen příjemné vzpomínky. Těším se jinak, než na jiné zápasy.