Přitom Slezané dvakrát vedli o dva góly, blízko byli stejnému náskoku i potřetí. Stačilo, kdyby Srdjan Plavšič po hodině hry proměnil penaltu. „Máte pravdu, že kdyby dal na 4:2, tak by bylo bylo po zápase, ale mě více vadí tři inkasované góly. Z toho dva úplně zbytečně,“ hodnotil duel Pavel Vrba, jemuž se do nominace vrátil i útočník Ladislav Almási.

Jaké pocity tedy po nečekaném dramatu převládají?

Pocity mám takové, že jsme zápas zdramatizovali vlastními chybami. Jestliže vedete 2:0 a 3:1 a soupeře postavíte na nohy takovými chybami, tak samozřejmě je to potom hektické a složité. Pochopitelně euforie domácích byla mimořádná, ale my jsme si to zavinili sami. Výkony některých hráčů neodpovídají.

Přitom sestava byla silná, v podstatě ligová…

To nebylo o sestavě, ale o individuálních chybách. Pokud takové uděláte, můžete mít sestavu, jakou chcete. Je to pak těžké.

Nečekal byste větší pomoc od brankáře Letáčka?

Nebudu komentovat výkony jednotlivých hráčů.

A že by chytal mladík Hrubý, o tom jste neuvažovali?

My jsme se na základě něčeho rozhodli pro tuto sestavu, ta hrála, postoupila. Sice s odřenýma ušima, to je pravda. Ale nemyslím si, že bychom v ofenzivě neměli šance, vytvořili jsme si jich spoustu, a i po herní stránce tam byla spousta dobrých věcí. I když terén byl těžký a kombinaci nepřál. Ale nemůžeme dostávat takové góly, jako dnes.

Penalty jste pak už nesledoval. Z pověrčivosti?

K tomu jsem se už několikrát vyjadřoval. Vždy sleduji diváky. Když jsou to domácí, a neradují se, tak vím, že jsme dali gól, nebo oni ho nedali. (pousměje se) Spíše reaguji na to, dělám to tak vždy.

Jak vlastně berete pohár?

Já myslím, že podle sestavy, která dnes hrála, jste to pochopil. Jasně jsem tím naznačil, jak to beru.

Kromě postupu je pozitivem i návrat Ladislava Almásiho. Vypadá už stoprocentně?

Víte sami dobře, že Almási měl zdravotní problémy, nechtěli jsme jít do žádného rizika, že bychom urychlili jeho návrat do tréninku, nebo zápasu. Myslím si, že se nám to v budoucnu a dalších zápasech vrátí.