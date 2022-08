„Kdybyste se mě zeptal před 60. minutou, řekl bych, že bod neberu. Byly tam situace, kdy jsme mohli jít do vedení. Završilo to sólo Klímy, kde jsme to mohli zlomit na naší stranu a měli bychom obrovskou výhodu,“ byl si vědom osmapadesátiletý kouč.

Pak ale pokračoval. „Na druhé straně vhledem k dalšímu vývoji je ten bod pro nás důležitý a jsem rád, že jsme ho ještě dokázali vybojovat. Ale budu opakovat, co minulý týden. Doma jsme tři body ztratili, dneska podle mého názoru dva,“ dodal Pavel Vrba s tím, že než remízy na stadionech soupeřů jej víc mrzí ztráty doma.

„Venku jsme na Bohemce i tady jsme něco ukázali, ale akorát jsme ve finální fázi nepřesní, což nás stojí to, že nemáme víc bodů,“ doplnil Pavel Vrba.

Ze Střelnice bod! Baník v Jablonci poosmnácté nevyhrál, remízu zachránil Klíma

Vykoupil se Jiří Klíma vyrovnáním ve vašich očích?

(pousměje se) Já bych byl radši, kdyby dal dva góly, takže nevím, jestli je to vykoupení. Samozřejmě pro nás je bod důležitý. Hráli jsme venku, v Jablonci, je znát, že se tu těžko bude vyhrávat. Každý to tu bude mít složité. Z mého pohledu získat bod v Jablonci není velký průšvih. Ale vzhledem k vývoji jsme mohli mít víc.

Po vyrovnání byly na hřišti velké emoce, vzduchem letěla i láhev…

Já ji odhodil, ale nikoho jsem netrefil. Možná mě zase někdo pozve k soudu. Už minule jsem byl, že jsem někoho zranil. Tentokrát jsem ale sledoval let té flašky, která skončila opravdu na prázdné sedačce. Pokud mě za týden bude někdo zvát na výslech, tak jsem to sledoval a nic se nestalo. Ale vhozené to bylo jen do prostoru. Naštěstí nebyly plné tribuny, jinak by to asi dopadlo špatně. Takže tak. Nikomu jsem nos nezlomil. (pousmál se)

Mistr s Baníkem Varadi o prokletí v Jablonci: Nám pomohla Lucka Vondráčková

Co říkáte na penaltu?

Neříkám nic. Je to věc rozhodčího a já kdybych něco řekl… Zhodnoťte si to vy, jste nestranní a objektivní, takže čekám, že i váš komentář bude nestranný a objektivní. Jinak to přece novináři ani neumí. Těším se na článek v deníku Sport.

Jak jste viděl situaci okolo Jakuba Pokorného, který byl přeřazen v týdnu do béčka a může si hledat angažmá?

Od svého příchodu mužstvo pořád poznávám. Přiznám se, že jsem ho neznal perfektně. Kádr byl strašně široký, asi pětadvacet hráčů, což mi nevyhovuje. Mám radši, když je tam nějakých dvacet hráčů a tři gólmani, takže se pomalu k těmto číslům dostáváme. Kdyby byl nějaký problém, tak máme šikovné fotbalisty v béčku, v dorostu. Vzhledem k tomu, že máme jen ligu a pohár, tak není důvod mít pětadvacetičlenný kádr a teď ho zužujeme, aby byl početně akorát na tyto soutěže.

Jubileum legendy! Trenér hvězd Baníku slaví 90. Neuvěřitelný věk, říká Kosňovský

Do sestavy jste nezařadil Michal Frydrycha. Proč?

Frydrych nehrál, ale myslím, že nemůžeme Takácsovi, nebo Pojeznému něco vytknout. Během týdne hrajeme tři zápasy, sestavu na středu vám určitě neřeknu, takže je možné, že příště bude hrát zase někdo jiný, protože při té zátěži je to trochu složitější. Uvidíme, jak budou hráči vypadat.

Ladislav Takács je aktuálně pro vás spíše stoper, nebo záložník?

Očekával jsem, že Jablonec bude hodně nakopávat, bude to o soubojích a propadlých balonech. Proto jsme vzhledem ke zdravotnímu stavu Lischky a k tomu, že jsme chtěli udělat změnu, rozhodli pro toto řešení. Myslím si, že to zvládl dobře do kvality, i dopředu nám pomohl. Mám rád, když stopeři nejen dobře brání, ale umí se zapojit i do kombinace. Pak je to obrovská výhoda. Hráč jako Takács je zvyklý v záloze to hrát a pak je to výhoda pro celé mužstvo.

Lukeš: Hra na schovávanou do ligy nepatří! Příště může být kotel Baníku ostřejší

Obligátní otázka, jak to vypadá s Ladislavem Almásim?

(zasměje se) Odpovím stejně, jako před měsícem a půl. Já nevím. Nevím, kdy bude zdravotně v pořádku. Už několikrát jsem zavtipkoval a nebylo to asi dobré, takže se k tomu nechci vyjadřovat. Nevím, co s tím. Nevím. Kdyby měl zlomenou nohu, tak už je zdravý. Zvláštní zranění, které nevím, jak vyléčit, jak ho dát dohromady. Samozřejmě on by chtěl hrát, každý den je na stadionu, ale momentálně na tom není tak, aby nastoupil. Což je škoda, protože víte moc dobře, v minulé sezoně dal šestnáct gólů a ve finální fázi nám takový hráč chybí. Možná by dnes dal jeden dva góly a třeba by ten zápas dopadl jinak. Je to možná pro nás škoda.

Co jste říkal na hřiště?

Vzhledem k tomu, jak vypadalo včera a už jsme si kupovali plavecké vesty, tak myslím si, že bylo připravené skvělé. Nevím, jestli jste viděli záběry, ale pomalu se vybíralo vstupné pět korun za koupání. Víceméně zázrak. Jsem rád, že jsme hráli a hřiště bylo v takovém stavu. Nemůžu si stěžovat.