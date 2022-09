Věděl, že Východočeši hráli v určitých pasážích velmi dobře. „Výsledek je pro ně možná krutý, ale my měli navrch v brejkových situacích a těžili jsme z toho, že se naši rychlí hráči dokázali prosadit do volných prostorů,“ hodnotil Vrba. „Jsem spokojen s body i atmosférou, jakou fanoušci vytvořili,“ dodal.

O jeho rozpoložení vypovídal i moment během tiskové konference, kdy mu začal zvonit telefon. „Pan Ozaniak. Asi jestli nejdu do Opavy. Nejdu. Nemůžu. Zatím. Až příští týden. Asi neviděl výsledek, protože kdybychom prohráli, byl bych možná volný, tak mi kvůli toho volá,“ vtipkoval Pavel Vrba.

Konec série nezdarů! Baník třemi góly porazil poslední Pardubice, posily pomohly

Do druhé branky to ale bylo hodně ubojované, nemyslíte?

Po gólu jsme nechtěli dopadnout jako minule, kdy jsme tady vedli jedna nula a pak jsme během sedmi minut utkání ztratili a prohráli. Nechtěli jsme to za každou cenu otevřít, ale nebudu tvrdit, že jsme chtěli hrát tak hluboko, jak jsme hráli. Nebylo to ani tak naší taktikou, ale i uměním Pardubic, že nás zatlačily a dostaly do tlaku. I když neměly stoprocentní gólovou příležitost. Myslím, že v defenzivě jsme to zvládli. Čekali jsme na brejky, dva jsme zakončili. Měli jsme ještě další dvě situace, kdy jsme mohli být úspěšní. Jednou dokonce do prázdné brány. Trpělivost se nám vyplatila a výsledek je hodně pozitivní.

Podruhé v řadě jste také udrželi nulu. Našel jste správné složení obrany?

To se ukáže v příštím zápase.

VIDEO: Po festivalu fotbal! Baník na Pardubice s posilami a Tetourem. Co kulisa?

Jak jste spokojen s výkonem posil Cadua a Plavšiče, kteří zároveň vytlačili mladé Petra Jaroně a Davida Buchtu?

Prvně zhodnotím jejich výkon. Myslím, že oba nám pomohli. Hlavně Plavšič se tu může stát pozitivním hráčem pro fanoušky i média, protože ukázal důvod, proč jsme ho brali. Cadu také, je brejkový. Zároveň přinesou zkušenost, která nám v minulých zápasech chyběla. Mám rád, když se prosazují v křídelních prostorech a dnes to tak bylo.

A co mladí?

Mladí (Jaroň a Buchta) jsou talentovaní, ale budou muset čekat na příležitost. To je ve vrcholovém fotbale normální, že mladý hráč sbírá zkušenosti. Možná jim pomůže vidět starší kluky, jak se to hraje. Třeba Jaroň nastoupil a připadal mi uvolněnější, než když hrál od začátku. Možná je to o tom, že když doma hrajete proti otevřené obraně, tak zrovna těmto hráčům to vyhovuje. Hrát do plných ale měli hodně těžké, neprosazovali se a o to bylo složitější. Pro obě skupiny to může být správné řešení.

Šéf Baníku: Bělák a Grussmann? Odpovědnost můžu vyvodit já. Usor nebyl na stole

Srdjan Plavšič se vyjádřil, že vás zná ze Sparty, že tu šel kvůli vám…

(usmívá se) Párkrát jsme se potkali. Nevím, jestli mě má tak rád, že přišel kvůli mně. Skončil ve Spartě, když jsem tam byl, i když v médiích to bylo trochu jinak. Asi víte, jak to bylo, i když někdy zapomínáte. Ale to nechci tady rozebírat. Zrovna u Plavšiče to bylo tak, že se rozhodl jít do Slavie, což mě mrzelo. Teď přišel do Baníku a věřím, že to je hráč, který nám pomůže hodně pomoci.

Jak bylo těžké zápas zvládnout psychicky, jelikož jste mohli klesnout na dno tabulky?

To bych tu na tiskovce už možná ani nebyl. Někteří si přejí, abych tady už dlouho nepůsobil, takže jsem samozřejmě rád, že jsme to zvládli a odskočili od spodních příček, ale na druhé straně buďme na zemi. Čeká nás těžká série. Mít před sebou Spartu, Plzeň a Slavii není nic lehkého. Tyhle zápasy ukážou, jak na tom opravdu jsme. Takže jsme si pomohli, ale je to jen krůček k něčemu, nikoli skok.

VIDEO: Oslavy 100 let Baníku fanoušků v Ostravě, pyro i pochod na Bazaly

Jste spokojen s přestupním obdobím?

Bylo teplo, počasí dobré. (usmívá se) Co se týká přestupového okna, tak jsem rád, že hlavně v závěru jsme byli takhle aktivní. Myslím, že nám to může pomoci. Možná jsme dlouho spoléhali, že to dokážeme zvládnout beze změn, což se ukázalo, že nebylo nejlepší. Jak jsem řekl, věřím, že nám ti dva hráči mohou pomoci.

Co byste klubu popřál ke stým narozeninám?

Před sezonou jsem tu vykládal, jak chceme hrát o poháry a pak poznáte celou soutěž, naší kvalitu a kvalitu dalších mužstev. Byl jsem možná ve velkých očekáváních a trochu nás to srazilo. Baníku bych přál, aby se opakovaly zápasy, jako byl tento. Abychom vyhrávali, abychom těšili doma fanoušky, aby nám chodilo aspoň těch sedm tisíc, byť tohle byl možná méně lákavý zápas, než jiné. Přeji si, aby na nás fanoušci nezanevřeli, jako v minulých zápasech, kdy jsem se cítil spíše jako člověk, který tu nemá co dělat. To myslím na fanoušky, nikoli na vás, i když mi to také občas dáte sežrat se vším všudy.

Baník slaví 100 let: Snem je vyhrát titul, má jasno majitel Václav Brabec

Takže se pod kotel šlo tentokrát lépe?

Určitě ano. Ale já nemám problém s tím, když fanoušci dají najevo, že jsou nespokojeni s výkonem, nebo výsledkem. Ale potíž je, když už vtrhnou na hřiště a nevíte, co se může stát. To se mi nelíbilo. Samozřejmě respektuji jejich pokřiky, nespokojenost, chápu je. Když nevyhráváte doma, mně by to také nebavilo. A nebaví. Také jsem naštvaný. Musí to ale mít hranice, než abychom se báli, že se něco stane. To není optimální. Buďme fanoušci a hráči Baníku a dělejme vše pro to, aby se Baník dostal tam, kam chceme.

Mělo by dojít k přehodnocení cílů, které jste – jak říkáte – sám před sezonou vyřknul?

Kdybyste se mě zeptal po minulém zápase, tak bych vám řekl, že ty cíle těžko můžeme naplnit. Já se dívám na špičku. Když budu porovnávat nás se Spartou, Plzní, Slavií a Slováckem, tak když pak vidím, jak hrají poháry, tak buďme trochu při zemi. Špička je prostě dál. I díky právě pohárům, zkušenostem, které sbírají a my je nemáme. Pokud je budeme prohánět, bude to dobře, ale ta cesta nebude trvat dva měsíce. Bude delší. Já myslím, že klub v posledních dvou týdnech a příchodem dvou hráčů ukázal, že to chce. Nechceme mít roli obětního beránka, ale chceme se posouvat dál a dál. A tohle byly kroky, které všem naznačily, že se s Baníkem musí počítat. Jen to nebude za půl roku. Kroky jsou ale dané, věřím, že budou úspěšné, což bych přál Baníku i fanouškům.

Na závěr. V sestavě nebyli Filip Kaloč ani Ladislav Takács. Proč?

Oba jsou zranění.

Změnu jste udělali i v realizačním týmu, kdy vedoucího mužstva Romana Fialu nahradil Tomáš Bernady. Z jakého důvodu?

To jsem nerozhodoval já, musíte se zeptat vedení. Já vám důvody vykládat nebudu.