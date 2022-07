„Co tady fanoušci předvedli, jsou věci, které se v Česku nevidí,“ kroutil hlavou. Porážku se ctí viděl reálně. „Tvrdím, že Celtic a Rangers jsou na úrovni anglické ligy. Až budeme porážet anglická mužstva, bude to hezké, ale teď na to nemáme,“ řekl Pavel Vrba.

Jak tedy zápas hodnotíte?

Narazili jsme na soupeře, který asi zaslouženě vyhrál skotskou ligu a postoupil přímo do Ligy mistrů. Celtic něco v Evropě znamená a zejména v prvním poločase, kdy hrál v silnější sestavě, jsme s ním měli velký problém. Je možná škoda, že stav 2:3 jsme neudrželi déle, ke konci jsme to mohli zbláznit. Soupeř však zaslouženě vyhrál. Chtěl bych ale poděkovat fanouškům. Opět ukázali, že v nich má Baník velkou podporu. Tohle byla atmosféra, jakou jsem už dlouho nezažil, takže jsem rád, že jsem u toho mohl být, byť výsledek je asi nepotěšil. Ale tak to prostě je.

Co byl největší problém? Že jste brzy přicházeli o míče?

V prvním poločase bylo jasně vidět, že sebevědomí Celtiku bylo úplně jiné, než naše. Každou akci rozehrávali, chtěli jít do kvality, do mezihry, a my, když jsme byli pod tlakem, jsme jen nakopávali a bojovali o balony. Rozehrávka do 60. minuty nebyla tak přesná, abychom z toho něco udělali. Pak se to tím jejich střídáním trochu změnilo, že jsme dokázali vyjet, vytvořit si přečíslení, bohužel jsme to nedohráli. V první části nám ale vysoký presink dělal obrovský problém, že jsme nebyli schopni z toho vyjet. V tom byl rozdíl.

V čem vám to utkání může prospět?

Ono je to strašně těžké. Já to beru tak, že jsme narazili na mužstvo, které v Evropě něco znamená a máme před sebou ještě kus cesty, abychom se jim vyrovnali. To je realita, která sice bolí, ale je to tak. Je to klub, který má úplně jiný rozpočet i možnosti. Tím nechci říct, že Baník možnosti v Česku nemá, ale oni mají rozpočet kolem dvou a půl miliardy korun. Trochu jiný svět. Ale je dobře, že takové zápasy hrajeme, že vidíme, jak to je v klubech, které mají v Evropě jméno a sílu.

Najdete kromě fanoušků i další pozitiva?

Je to těžké… Dali jsme dva góly, další tři příležitosti jsme si vytvořili, to je pravda, ale bohužel jsme v těch situacích nebyli dostatečně přesní a důrazní, jako byl třeba soupeř. Ale buďme fér, měli mnohem větší držení míče, byli důraznější, lepší. Snažili jsme se, ale bylo to málo. Soupeř měl takovou kvalitu, že to zvládl lépe.

Co jste říkal na styl brankáře Joea Harta, který byl víc mimo branku, než v ní?

On takhle hraje celou dobu, pak jejich postavení v rozehrávce je lepší, protože mají hráče navíc. To je výhoda. Samozřejmě, mohli jsme je potrestat první možností, kdy jsme bohužel nezachovali dostatečný klid. To bylo tuším ještě za stavu 0:0. Dát gól, třeba by šel hlouběji. Ale on takhle chytá celou dobu a my jej nepotrestali.

Při první tiskové konferenci jste říkal, že byste si přál k výročnímu zápasu Přerov. To by byl jiný zápas, co myslíte?

(zasměje se) To by byl jiný fičák, samozřejmě. Je rozdíl, když hrajete s Otrokovicemi, a pak narazíte na mužstvo, které je v Champions League, nebo pravidelně v Evropě ve skupinách. Realita je jiná. Sami víte, že u nás, když elitní týmy postoupí do skupiny Ligy mistrů, tak se to bere jako obrovský úspěch. Tady to je samozřejmost. To se pak projevuje. Já tyto zápasy zažil. A když hrajete proti Barceloně, nebo Bayernu, je ten rozdíl podobný.

Jaká byla domácí premiéra? Po zápase jste do kabiny napoprvé netrefil.

Hledal jsem šatnu, to je pravda. Jsem zvyklý chodit jiným směrem, než jsem šel tentokrát. (usmívá se) Ale chci pochválit fanoušky, protože to, co tady předvedli, jsou věci, které se v Česku nevidí. I když nás soupeř kvalitou převyšoval, tak oni nás povzbuzovali a byli na naší straně. Za to jim patří obrovský dík, a je vidět, že Ostrava je v tomto výjimečná. Snad to vydrží i v sezoně a budou spokojeni, protože výsledky budou přijatelnější.

Přál jste si, aby to vypadalo jako kdysi na Bazalech. Nakoplo vás „bílé peklo“?

Mně ano a věřím, že i fanoušky. Doufám, že při nás budou držet i v lize a pomohou nám, protože je to obrovská podpora.

Teď vyrážíte na soustředění do Polska. Věříte, že po něm bude tým herně dál?

My se pořád bavíme, nebo to čtu, jak herně? Chci jen říct, že my máme nějakou kvalitu, Celtic má nějakou kvalitu, a pokud tou vás přehrává, je někde jinde, tak vaše úroveň není tolik vidět. Jiné to je, když hrajete s mužstvem na vaší úrovni, nebo „slabší“. Pak by ta dominance měla být vyšší. My jedeme do Polska se připravit na ligu co nejlépe, abychom se z těchto zápasů poučili a možná si z toho něco vzali. Třeba abychom se pokusili hrát dominantně tak, jako se to dnes povedlo Celtiku.

Přestupní termín není u konce, pracujete ještě na posílení?

Ano, přestupní termín není u konce, ale já nevím, jestli máme vyloženě rozjednané nějaké hráče. To se přiznám. Sice jsme se v první fázi bavili o některých hráčích, ale teď momentálně netuším, zda se něco dotahuje, nebo ne. Je to spíš otázka pro vedení klubu, jestli dokáže někoho ještě přivést. Furt slýchám nějaká jména, ale uvidíme, jestli se něco dotáhne.