„Všichni v černém“. Ať už bunda, mikina, či triko. K tomu modro-bílá šála. Tradiční kombinace oblečení zaplaví o posledním lednovém víkendu Baťovo město. Na stadionu Letná poženou slezský klub stovky příznivců, kteří vykoupili v Ostravě lístky do svého sektoru. Další budou přímo na místě na pokladnách.

„Naposledy jsme byli na zlínském stadionu přítomni na podzim roku 2018, kdy podporovalo Baník v pátečním vítězném zápase 1 276 Chacharů,“ připomněli si fanoušci před pár dny na facebookovém profilu chachari.cz.

Koronavirus pominul, teď nic nebrání tomu, aby se baníkovci vydali na Jih ve velkém. Doprava? Všemožná. Vlak, autobus, nebo po vlastní ose autem. „Blízká destinace na rozjezd prorokuje, že se Chacharů vydají do Zlína davy a náš počet bude atakovat čtyřcifernou hranici,“ předpovídají sami fandové.

A sektor hostí by nemusel být jediným místem, kde najdou své útočiště. Řada z nich volí skrze prodejní síť Ticketportal nákup vstupenek i v částech stadionu určených domácím divákům. „Velká podpora? Jsem rád. Čím více našich fanoušků přijede, pod větším drobnohledem budeme, ale věřím, že hráči se o to víc budou chtít před nimi ukázat, a podat co nejlepší výkon,“ doufá trenér Pavel Hapal.

Proti obvyklostem zvýšený zájem o toto utkání vnímají i ve Zlíně. Bezpečnost ve městě bude zajišťovat více než stovka policistů a strážníků, kteří zároveň budou monitorovat pohyb fanoušků od příjezdu, přes přesun na stadion, až následně po jejich odjezd.

Speciální bude duel také pro Pavla Vrbu, který byl během podzimu odvolán z funkce trenéra Baníku. „Dobře vím, že přijede spousta hostujících příznivců, kteří vytvoří bouřlivou atmosféru. Bylo by super, kdyby se toho domácí fandové nezalekli, ale naopak zvedli vhozenou rukavici a ukázali, že i ve Zlíně jsou fanoušci, kteří nám pomohou. Chceme se tady cítit jako doma,“ vzkázal bývalý kouč Plzně, Sparty, či národního týmu.

Přinese ostravská vlna fanoušků první jarní body Baníku, nebo Zlín odolá? Jasno bude v neděli před 20. hodinou.