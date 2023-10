/ROZHOVOR/ Opět se nenudil. V prvním poločase brankář ostravského Baníku Jiří Letáček dvakrát vyběhl, jednou správně, podruhé chyboval. Po pauze pak měl několik velmi dobrých zákroků, kterými podržel svůj tým, v 85. minutě ale nestačil na zakončení Chramosty. „Byla to smůla,“ prohodil jen Letáček.

Fanoušci Baníku Ostrava před utkáním s Jabloncem. | Video: David Hekele

Výsledek je negativní, navíc Jablonec měl dost šancí, co říkáte?

To je pravda, mrzí nás to, protože jsme měli doma nějakou sérii, a i z venku jsme začali vozit body. Ty strašně těžké body, které jsme uhráli v Teplicích, přišly vniveč. Nezbývá nám než to hodit za hlavu, protože ve středu nás čeká pohárový zápas. Jsou tam tři dny, musíme se připravit a věřím, že budeme slavit postup.

Jablonec byl připravený velmi dobře. Vypadalo to, že se do něj nemůžete dostat. Jak jste to viděl z branky?

Z mého pohledu zezadu nevím, jestli úplně dostat, ale určitě byli velmi dobře připravení na to, že byli v meziprostorech a jeden hráč pokrýval dva naše. Hrál dopředu i dozadu a bylo strašně složité v tom vymyslet nějakou rozehrávku. Musím uznat, že byli velmi dobře připravení.

Mluvíte o stoperu Jakubu Martincovi. Překvapilo vás to?

V prvním momentu, kdy rozehrávali, jsem čekal, že je to nějaký nacvičený signál. Že na něj kopnou dlouhý balon a pak se vrátí dozadu. Ale nestalo se. Odehrál velmi slušný zápas ve vysokém tempu. Asi s ním bude trenér spokojený.

Hodně jste se vybíhal. Poprvé top vyšlo, podruhé ne. Proč?

Je to úděl moderního brankářského řemesla, že gólman stojí za obranou a je připravený, aby pomohl. Poprvé to vyšlo, podruhé to bylo takové všelijaké. Jsem rád, že jsem nemusel do sprchy. Soupeř to pak dal vedle branky.

Po přestávce jste zlikvidoval dva nájezdy…

Od toho tam jsem. Věděli jsme, že budou pravděpodobně spoléhat na brejkové situace. Ze hry si téměř nic nevytvořili. Chystali jsme se na to, ale kluci úplně všechno odbránit nemůžou. Ty situace byly špatně vyřešené a jsem rád, že jsem stál na správném místě, a tím jsem zrovna v tu chvíli pomohl.

Byla to daň ta to, že jste hru už otevřeli?

Částečně asi jo, ale my se chceme prezentovat rychlým otevřeným fotbalem hlavně nahoru. Vzadu to stojí na třech čtyřech hráčích, kteří to musí ukorigovat. Dneska se nám to ve třech situacích nepovedlo a z jedné bohužel padla branka.

Co chybělo, abyste Chramostovi střelu chytil?

Asi trošku štěstí, když si to tak zpětně promítnu. Přesunul jsem se poměrně rychle, ale pak mě to trefilo někde do lokte a dojelo to do branky. Trochu smolná branka.

Ve středu si odpočinete, nebo budete chytat?

Ještě nemám žádnou informaci, jestli nastoupím, nebo ne.