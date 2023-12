„Překvapilo mě to, protože to byl normální faul. Ještě jsem se ptal Doudise, jestli mu něco řekl. Prý vůbec nic, takže nevím, proč takhle vyletěl. Myslím si, že jim tím prohrál zápas. Jednoznačná červená,“ ohlížel se zpět obránce Slavie Jan Bořil, autor vítězné branky. „Ani nevím, co se stalo. Musím se na to podívat, ale je pravda, že proti Slavii hrát v oslabení je těžké,“ přiznal záložník Baníku Tomáš Rigo.

„Pamatuji si ho trochu z Varnsdorfu, tam nikdy nic takového nepředvedl. Na hřišti bylo dost dýmu, takže jsem to viděl jen zhruba, myslím si ale, že něco takového už nikdy neudělá,“ byl přesvědčen kouč Slavie.

Jeho týmu incident významně pomohl. „Ale nevím, co ho k tomu vedlo. Myslím si, že Doudis ho ani faulovat nechtěl, v takových prostorech faulovat nechceme. Faul to samozřejmě byl, ale asi nechtěný. Tanko byl možná moc vyhecovaný,“ hledal důvody Trpišovský s tím, že typ hráče jako Tanko se mu zamlouvá. „Líbí se mi, jsem rád, že nedal gól, ta červená byla samozřejmě z pohledu Baníku strašná chyba a asi za ní bude potrestaný,“ dodal šéf slávistické lavičky.

Kouč Slavie s Ewertonem nepočítá: Záleží na Baníku i dalších zájemcích. A Tanko?

HAPAL: OMLUVU BERU, ALE JSEM NAŠTVANÝ

Pavel Hapal jen nevěřícně kroutil hlavou. „Ne, nepochopil jsem to a ani nechci to pochopit. Nebo se tím zabývat. Potom už ten zápas byl pro nás velmi těžký,“ povzdechl si, přičemž oznámil, že Tanko se mužstvu omluvil. „To já beru, respektuji to, pro něj je to škola do budoucna, protože jsem tohle u něj nikdy neviděl. Ani ve druhé lize,“ hřímal.

„Omluvu asi beru, ale nechci to teď řešit, protože jsem neskutečně naštvaný. Tohle se proti Slavii stát nemůže. To je pak skoro po zápase,“ pokračoval Hapal.

Teď samozřejmě každý spekuluje, jaký trest Abdullahi Tanko na úvod jara může dostat. Patrně nezůstane jen u absence v úvodním kole v Českých Budějovicích.

„Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč,“ stojí v článku 48, odstavci 1 disciplinárního řádu Ligové fotbalové asociace (LFA).

Červená karta pro Abdullahiho Tanka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Obraty, pět gólů i zkrat Tanka. Baník Slavii zatápěl, favorita zachránil Bořil

„Je to hrubé nesportovní chování, udeření soupeře, čili tam se to pohybuje okolo tří utkání,“ ozřejmil pro Deník šéf disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Svatopluk Pešat. Zásadní je také fotbalová bezúhonnost. „Kdyby každý půlrok něco bylo, hrozilo by i víc, ale takhle by se to mělo pohybovat v dolní hranici. Takto bychom k případu přistupovali u nás, tak uvidíme,“ podotkl Pešat.

Na verdikt komise pod vedením Richarda Bačka tak budou na Bazalech netrpělivě čekat. Dojde na něj během tohoto týdne. Při vyšším trestu je možné doplnění kádru. „Hráče dopředu máme, ať je to Filip Kubala, Jirka Klíma, který se dostal do dobré formy a je hlavně zdravý. Máme i Almásiho, který moc prostoru teď nedostal, tak uvidíme. Na trestu bude hodně záležet,“ pronesl trenér Baníku Pavel Hapal.