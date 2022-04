Výsledky, či dálka? Fanoušci Baník nenechali ve štychu ani v Plzni, najděte se

/FOTOGALERIE/ Je to asi to nejpozitivnější, co lze v těchto dnech a týdnech, kdy se nedaří, na Baníku Ostrava vidět. Fanoušci. Stejně jako celou sezonu na jiné stadiony v Česku, i do Štruncových sadů proti favorizované Plzni přicestovali z celé republiky příznivci slezského klubu. Zaplnili svůj sektor a navzdory porážce 1:2 fandili až do konce. Najdete se na snímcích Deníku?

Fanoušci Baníku Ostrava v Plzni. | Foto: Nella Ferdianová