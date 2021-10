Důvodem je absence prvně jmenovaného, který je právě z Letné v Baníku na hostování. Pokud by tedy Lischku chtěl postavit, musel by slezský klub zaplatit pokutu. „Proto jsme to brali i jako test na neděli,“ přiznal o středečním poháru Pokorný, jemuž se podle jeho slov proti Hradci (1:2) hrálo dobře.

„Dva a půl týdne jsem nehrál zápas, i když trenér chtěl, abych šel za béčko, já se ale chtěl maximálně připravit na toto utkání. Osobně se mi hrálo dobře, kondičně i na míči, ale bohužel. Před pár lety to proti mému bývalému klubu vyšlo, tentokrát ne,“ připomněl rok 2019, výhru nad Votroky 2:0 a postup.

Důvody porážky nehledal dlouho. „Bylo to o neproměněných šancích. Měli jsme jich dost, ale Hradec byl efektivní, ze tří šancí dal dva góly, jednu chytil Bůďa. Byli efektivnější, mají to dobře poskládané, i když jim chybělo dost hráčů, takže asi postoupili zaslouženě,“ uznal Jakub Pokorný.

Trenér Smetana po prohře zmiňoval liknavost při gólech Hradce, nedostoupení hráčů soupeře. „Možná od každého trochu. Za úkol jsme měli hrát jeden na jednoho, vzadu jsme byli v přečíslení na Prekopa. U prvního gólu byl snad odraz, pak střela. U druhého šel Urma, já musel vystoupit a Svozovi jsem pak říkal, že jsem mu s Prekopem už nemohl pomoci. On si dal dobrý první dotek a chytře zakončil,“ popsal dva nezdary ostravské defenzivy.

Že by za výkonem stála desetidenní pauza, si nemyslí. Jemu se naopak se Svozilem spolupracovalo dobře. „Že bude vlevo, a já vpravo, určil trenér. My jsme to už kdysi hrávali ve Znojmě, pak tady pod trenérem Kozlem, když Zio (Stronati) nemohl,“ vybavil si Pokorný.

„Docela nám to vyhovovalo, teď jsme dostali dva góly. Škoda. Myslím, že si umíme vyhovět, je to o pochopení druhého, jaké kdo má silnější a slabší stránky. Nebyl to ale problém,“ pokračoval.

„Vypadnutí z poháru ale je komplikace. Konečně jsme hráli doma, před fanoušky, předtím jsme pořád jezdili ven. Musíme teď hlavně zabrat v lize, jsme pořád nahoře, musíme ale zvládnout Spartu a jít zápas od zápasu. Jen nemůžeme spoléhat na pohár, z toho jsme venku,“ dodal Pokorný.

Sám si uvědomuje, že se Spartou půjde o úplně jiné utkání. „Pro mě to byl už s Hradcem velký zápas. Hrál jsem proti bývalému klubu. Určitě proti Spartě to bude zase o level výš, s výbornou kulisou. Věřím, že to pro nás dopadne úspěšně, že si opět vytvoříme šance, ale budeme efektivnější,“ uzavřel Jakub Pokorný.