Vzpomínka na velkou euforii. Baník jde znovu na mistra, už i s fanoušky v zádech

Jdou do velkého finále! Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupí v sobotu od 20 hodin do ligové nadstavby. Stejně jako v loňské sezoně budou bojovat v elitní skupině o titul. Půjdou do ni z šestého místa a hned je čeká soupeř z nejtěžších. Kdo? Slavia Praha. Obhájce titulu a aktuální lídr soutěže.

Utkání 29. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha, 10. června 2020 v Ostravě. Radost Baníku Patrizio Stronati z Ostravy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Oba rivalové si zopakují duel z před deseti dnů, který vrcholil v nastavení. Sešívaným vrátil v 94. minutě vedení Masopust, v 97. minutě srovnal na konečných 2:2 Stronati. Baníku také tento bod pomohl mezi nejlepší šestku. „Byla to velká euforie,“ přiznal stoper Jaroslav Svozil. Ten v 17. minutě odpověděl na gól Stancia. „Dal jsem svůj druhý gól za Baník a nakonec nám díky vyrovnání z posledního útoku pomohl k bodu. Akorát tomu chyběli fanoušci. Když to máte s kým sdílet, je to intenzivnější. Dokážu si představit, že na Slavii by bylo plno,“ dodal Svozil. Vyprodáno ve Vítkovicích kvůli vládním omezením nebude ani tentokrát. Podpory z tribun se ale domácí dočkají. Dochází totiž k postupnému rozvolňování nařízení, maximální povolený počet osob na stadionu je nyní 2500. Na utkání se tak dostane více než 2000 permanentkářů. Magera o dlouhé fotbalové pauze: naučil jsem se dělat i rukama Přečíst článek › Kromě Slavie si do doma rozdá Baník ještě s druhou Plzní, venku se představí na Spartě, v Liberci a v Jablonci. Jistou účast v předkole Evropské ligy zaručuje třetí místo. Pak jsou ve hře ještě další možnosti v závislosti na výsledku finále MOL Cupu a umístění v ligové soutěži. Baník aktuálně ztrácí na pátý Liberec, kde v neděli remizoval 0:0, dva body, na čtvrtý Jablonec čtyři, a třetí Spartu pět. „Pokud bychom v Liberci vyhráli, byla by naše pozice v nadstavbě lepší. Z pátého místa bychom měli utkání s tímto soupeřem doma,“ řekl kouč Baníku Luboš Kozel. „Takhle je ten los složitější, ale budeme bojovat,“ slíbil trenér Ostravanů, který postrádá zraněného pravého obránce Martina Filla. Zkušený bek musel v Liberci střídat už ve 33. minutě. Naopak ligovou premiéru v dresu Baníku si odbyl v sedmnácti letech záložník Jakub Drozd.

