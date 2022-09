Domácí sice vedli od 22. minuty po šťastném zásahu Sadílka, krátce po pauze ale srovnal Klíma. To byla jediná střela hostů v utkání. „Myslím si, že jsme ukázali charakter. To, co bychom fanouškům ukazovat chtěli. Do kvality jsme tolik nepředvedli, mohli jsme toho v předfinální fázi udělat mnohem víc. Dostat se do zajímavějších situací,“ věděl kouč Baníku Pavel Vrba.