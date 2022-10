Výkon Slezanů pak rozdělil na dvě části. „Nejprve do stavu 2:0, kdy to od nás bylo trochu ustrašené. Když jsme prohrávali, začali jsme hrát a mělo to nějaké parametry. Dostali jsme se do šancí, tlaku, srovnali jsme hru, a zdálo se, že by se Plzeň mohla bát o výsledek. Gól na 3:1 ji ale uklidnil,“ přiznal Daniel Tetour.

V prvním poločase jste mohl vstřelit gól, co tomu chybělo?

Měl jsem tam dva možnosti. Jednu po sklepce, kdybych to lépe trefil, mohlo to zapadnout na zadní. Druhou po centru ze strany, to jsem se snažil kolenem zakončit, ale gólman to chytil. To byla škoda. Snížit ještě do poločasu, mohlo to pro nás být ještě příjemnější.

Mířit se ale asi u toho moc nedalo, že?

U toho kolene to bylo instinktivní, nohu bych tam už nedal. Šlo to na bránu, ale jak jsem řekl, super zákrok.

Před druhou brankou Plzně jste na hranici šestnáctky prohrál souboj s Pavlem Buchou. Vyčítáte si to?

Už ani nevím, jak to tam přesně bylo. Myslím, že odražený míč, já jsem bál, aby mi tam nestrčil nohu, ale asi mně přetlačil… Úplně si to nevybavuju. Každopádně to hodil do lajny, pak prošel centr vápnem a byl z toho gól.

Efektivita v zakončení a chyby v zadních řadách vás stály lepší výsledek. Souhlasíte?

Jak jsem řekl, asi nejsme ještě v rozpoložení, abychom dominovali od první minuty. Byla tu nějaká změna, chvíli bude trvat, než se projeví na hřišti. I z té ustrašenosti jsme udělali chyby, soupeře jsme dostali do slušné pohody a s ohledem na to, že ho čeká těžší zápas, mohl šetřit síly. Paradoxně se mu to málem vymstilo, protože jsme snížili, ale nakonec si to uhráli.

Cítíte, že pod novým trenérem se pomalu posouváte dopředu?

Zatím nebylo moc prostoru na trénink, měli jsme teď v týdnu vložený pohár, takže bych teď hodnotil změny spíše v atmosféře, uvolnění, nastavení v hlavách určitých hráčů. To asi posun k lepšímu je.

Pomohlo vám to krátké soustředění během týdne?

Bylo to takové zvláštní, od úterka do soboty jsme byli spolu. To je neobvyklé. Ale proč ne? Letadlo jako Plzeň jsme využít nemohli, a než být neustále na cestách, tak tohle byla nejefektivnější varianta. Mohli jsme probírat různé věci, trenér mohl mluvit s hráči individuálně a my se pořádně připravili na zápas. Z tohoto pohledu to pomohlo.