Podobně mluvil i trenér Sigmy Václav Jílek, jinak rozmrzelý z výkonu rozhodčího. „Divákům bych chtěl poděkovat, protože se tu vytvořila fantastická kulisa. A nebylo to jen díky hostujícím fanouškům, od kterých se to při venkovních zápasech tak nějak očekává, byla tu velká podpora i ze strany domácích. Myslím, že byli hodně cítit a jsme rádi, že přišli,“ řekl ještě před svým hodnocením dění na hřišti Jílek.

„Celý zápas byl dost vypjatý, protože oba týmy chtěly vyhrát, dělaly pro to maximum. Ale zákeřnost tam nebyla ani na jedné straně. Velmi těžký zápas, ale strašně jsem si ho užil, protože byla neskutečná atmosféra,“ ocenil fanoušky slovenský útočník.

Velké dojmy si z duelu odnesl právě jediný střelec Baníku Ladislav Almási, který se prosadil stejně jako o šest dní dříve v Teplicích. „Bylo to hrozně emotivní, nevím, jestli jsem vůbec někdy takový zápas zažil. Říkal jsem klukům, že kdybychom mohli hrát ještě jeden, šel bych do toho,“ uvedl Almási.

Zákaz nezákaz, pyro bylo. „Zdravíme všechny zákonodárce. Politici, jak je zvykem, jedou svoje a my na tribunách taky,“ okomentovali po napínavém utkání fotku s choreografií na facebooku Chachaři.cz.

Na stadionu, kde nakonec přišlo celkem 8613 diváků, porazili svými chorály a hlasivkami i domácí většinu. „Jsem zvědavý, jestli bude i pyro, když ho zakázali,“ ozvalo se před stadionem z úst jednoho z fanoušků v narážce na to, že pod hrozbou finančních sankcí se nesmí pyrotechnika při fotbalových utkáních používat.

Jak to bývá v posledních letech zvykem, hosté dostali na Andrově stadionu celou severní tribunu. Většina přijela auty, necelé dvě stovky využily vlak. V Expresu 140 Ostravan měli baníkovci vyhrazené poslední tři vozy.

/FOTOGALERIE/ Více než dva tisíce příznivců Baníku Ostrava přijely v pátek do Olomouce. I přes zákaz politiků během týdne došlo v sektoru hostů na pyroshow.

