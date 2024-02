/ROZHOVOR/ Centr ze strany, a tvrdá hlavička. Netradiční způsob, jakým ohrožoval fotbalový záložník Davor Kukec v dresu ostravského Baníku branky soupeřů, ale v květnu 2015 proti pražské Dukle zafungoval. Proč si tuto trefu připomínat? Byla poslední ligová v podání Slezanů na legendárních Bazalech. Na těch Bazalech, o jejichž rekonstrukci se začalo nahlas v tomto týdnu mluvit. „Bylo by to super. Tehdy z nás sundávali dresy,“ směje se v rozhovoru pro Deník osmatřicetiletý chorvatský středopolař, který tak zažil i stěhování do Vítkovic.

Baník proti Plzni. | Video: David Hekele

Co říkáte na informaci o studii, která může být na začátku cesty Baníku zpět na Bazaly?

Jsem rád, že jsem poslední střelec. To v první řadě. (usmívá se) Přiznám se, že dva tři dny zpátky jsem to zaregistroval, že o návratu Baníku na Bazaly mluví a píše. Jsem rád, že tam působí alespoň jako v tréninkovém centru, rozumím ale i fanouškům a veřejnosti, že by tam chtěli ligu. Majitel asi také. Byla by to paráda, protože já byl v Baníku čtyři roky, a když jsme se přesunuli do Vítkovic, tak to nebylo ono.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Proč?

Víte, Bazaly nebyly nejkrásnější a nejmodernější stadion, to je jasné, ale měly své kouzlo a mě osobně se tam hrálo nejlépe. Fanoušci byli blízko, a když rozjeli ty své chorály, tak… No co budu povídat, byla to nádhera. Tohle nezažijete všude, jsem rád, že jsem u toho mohl být. Věřím, že se na Bazalech dá postavit nový stadion, který bude i moderní, a fanoušci budou moci být ještě blíž hřišti a hráčům, než na tom starém. A budou se cítit doma.

Co pro vás Bazaly znamenaly, jak se vám zapsaly do paměti?

Člověk si uvědomil – zvlášť když se pak přestěhoval do Vítkovic – že Baník k Bazalům patří. I když jste cizinec, tak to brzy pochopíte, tím spíše, když dojde k takové velké změně. Hrálo se mi tam skvěle, vždy jsem z fanoušků měl husí kůži. Nejvíce když jsme hráli proti Spartě, nebo Slavii. A dodnes mám v paměti i ten poslední zápas proti Dukle.

Už to bude devět let…

Po závěrečném hvizdu byli fanoušci s námi na hřišti a sundávali z nás dresy. Já odešel jen v kraťasech. Někteří brali kousky hřiště, sítě z branek, nebo rozebrali samotné branky. Všechno se odnášelo domů. Abych se ale přiznal, mě to těšilo, protože každý baníkovec měl kousek klubu u sebe doma. Jak říkám, Bazaly měly své kouzlo, svůj speciální duch.

Baník po Plzni: studie o Bazalech, fans v. LFA, a Hapal pod tlakem. Ustojí ho?

Souboj Tomáše Přikryla a Davora Kukece (vpravo).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A vy jste si něco odnesl?

Bohužel ne, ale mám doma kopačky, ve kterých jsem ten zápas hrál, a dres. Mám to jako vzpomínku a tu nikdy nikomu nedám.

Vybavujete si i ten gól?

Samozřejmě. Bylo to hned na začátku zápasu, první, druhá minuta, Helešic nacentroval z levé strany na mě a já hlavičkou skóroval. Je škoda, že jsme to nedotáhli k vítězství. To mě mrzí dodnes, že jsme se se stadionem nerozloučili třemi body. Podle mě jsme byli lepší, než Dukla, která se probudila až v posledních dvaceti minutách. Problém byl ale ten, že jsme nedali více branek. Já tam měl ještě nějaké nůžky, i Baroš mohl skórovat.

Máte nějaký moment, který se vám pojí v souvislosti s Bazaly?

Určitě dva. První zápas proti Českým Budějovicím, a také gól, který jsem dal Plzni. Frýďa (Michal Frydrych) na něj nahrával. To mám také v paměti a srdci. A už jsem zmínil, zápasy se Spartou byly super. Jen škoda, že doma jsem ji nikdy neporazil. Pouze jednou na Letné.

Boj o trenéra? To si nikdo nepřipouštěl, líčil gólman Baníku. Pochválil Cadua

Co říkáte na současný Baník?

Přiznám se, že přímo zápasy z časových důvodů moc nestíhám, takže nechci hodnotit hru, nebo řešit podrobnosti. Jen vím, že v přípravě vyhrávali, dávali hromady gólů, ale přišla liga a už jim to nejde. Oni ještě neskórovali, že?

Ano, máte pravdu.

Tak to vidíte. Jen to dokazuje, že příprava není důležitá. Možná by to chtělo střelce jako Baroš a Svěrkoš. (usmívá se) Škoda zápasu s Plzní, remíza mohla být. Nezbývá, než Baníku přát, aby se zvedl a šlapal. Moc bych mu to přál. A návrat na Bazaly také.