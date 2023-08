/FOTOGALERIE/ Stává se z něj pevná součást základní sestavy. V prvním ligovém kole v Liberci ještě Matěj Šín oživoval matný ostravský Baník z lavičky, se Slováckem a v Plzni už však dirigoval ze středu zálohy hru Slezanů. A na západě Čech se dočkal své druhé trefy ve FORTUNA:LIZE, což jej katapultovalo k historickému zápisu do análů slavného klubu z Bazalů.

Kotel fanoušků Baníku Ostrava v Plzni. | Video: David Hekele

Nijak se nerozpakoval. V momentě, kdy sudí ukázal, že se bude kopat penalta, nad ničím nepřemýšlel, vzal míč a jal se exekuce. Blízkému kotli hostujících fanoušků sice asi zatrnulo, brankář Jindřich Staněk si na míč významně sáhl, ale vytáhnout ho mimo tři tyče nedokázal. Baník tím snížil na 1:2 a naděje na body žila.

„Byl jsem určený, na tréninku to kopu. V ten moment jsem šel na to a věřil jsem, že to trefím,“ prohlásil po zápase Matěj Šín.

V té chvíli, ačkoli to málokdo věděl, se zapsal do historie. Jak informoval web CSfotbal, Šín se ve věku 19 let a 65 dní stal druhým nejmladším střelcem penalty Baníku v lize (minimálně) od sezony 1964/1965, kdy se v duelu s Otrokovicemi ve věku 18 let a 312 trefil Petr Křižák. Ten navíc k pokutovému kopu přidal ještě tři další zásahy ze hry.

Bylo však zřejmé, že radost z gólu přebila porážka 1:3. Stejně jako trenér Pavel Hapal, i Matěj Šín byl přesvědčený, že body ve Štruncových sadech nevisely vysoko. „Bylo to hratelné, mohli jsme to naklonit na svou stranu, ale nesplnili jsme taktický plán, protože jsme neměli Plzeň pouštět do brejkových situací. Tím domácí rozhodli,“ hodnotil.

„U prvního gólu jsme propadli jsme ve středu hřiště a Bucha měl před sebou dálnici, že mohl poklidně zakončovat. Druhý byl po protečování Chorého, kdy Durosinmi šel s Lišákem jeden na jednoho. Škoda, že zaškobrtnul o jeho nohu. Třetí gól jsem moc neviděl, ale opět to byl brejk. Nepovedl se centr a Plzeň hru rychle otočila,“ vybavoval si Šín jednotlivé góly Viktorie.

„Naproti tomu my sami jsme měli spoustu situací, které mohly skončit gólem, ale nespadlo nám to tam,“ poukázal záložník zřejmě zejména na šance Abdullahiho Tanka. „Výsledek mrzí hodně. Věděli jsme, že Plzeň bude z Drity unavená, měli jsme taktický plán, ale nevyšlo to,“ doplnil Matěj Šín.

Stoupající nervozitu v mužstvu, které ve třech zápasech nasbíralo jediný bod a neskórovalo ještě ze hry, necítí. „Bojujeme zápas od zápasu. Proti Hradci už to doma zlomíme a vyhrajeme,“ uzavřel odhodlaně Matěj Šín.