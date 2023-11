/ROZHOVOR/ Před novináři strávil v neděli večer šest minut, místy se mu mluvilo hodně složitě. Záložník Jiří Boula věděl, že výkon fotbalistů Baníku Ostrava měl po většinu utkání k ideálu daleko. „Slovácko bylo velmi dobré. Bylo velmi dobře připravené. Nenechali nás hrát v tom, v čem jsme silnější, než týmy, které přehráváme. Zaslouženě vyhrálo,“ prohlásil.

Jak hodnotíte nedělní zápas?

Řekl bych, že úvod byl z naší strany slušný, vytvořili jsme si jednu dvě poměrně velké šance. Jednu nám Slovácko darovalo svou špatnou rozehrávkou, ale nevyřešili jsme to. Potom přišel gól, který už asi mockrát takhle netrefí, ale od toho momentu jsme měli problém. Přehrávali nás hlavně uprostřed hřiště, Slovácko to dobře zahušťovalo, chvilkami tam hráli i v pěti, protože jim tam chodili krajní záložníci. Neměli jsme odražené balony, takže jsme měli méně ze hry, a byli jsme nepřesní. Od toho gólu byl náš výkon prostě slabší. Ve druhé půli jsme chtěli za každou cenu něco nahoru vymyslet, ale efekt to mělo opačný. Hráli jsme ještě hůře, než v prvním poločase. Slovácko chodilo jen do rychlých protiútoků, bylo nebezpečnější, a my si nic nevypracovali.

Měli jste několik možností brejků, vždy ale chyběla buď lepší souhra, nebo individuální řešení. Kdyby to vyšlo, mohlo být vše jinak, co myslíte?

Tak to je ‚kdyby‘. Na to se nehraje v životě, ani ve sportu. Po zápase už to nikoho nezajímá. Můžeme samozřejmě bavit o deseti situacích, kdy zvolíme špatně řešení. Jednou místo přihrávky chceme jít jeden na jednoho, později naopak. Volíme přihrávku místo toho, abychom šli sami a zakončili. Je to o kvalitě řešení.

Co se stalo u obou branek?

Musím si vzpomenout. (přemýšlí) U první jsme se nadvakrát snažili odkopnout míč z vápna, nakonec se vykoulel těsně za něj, odkud to Havlík trefil. To je gól, který moc často nepadá. Ale bylo to po prohraných soubojích a špatně dohraná situace. A druhá? Mám dojem, že v té chvíli jim útočil snad i stoper, na straně nás přečíslili, přišel centr a… Je těžké svádět souboj s takhle kvalitním hlavičkářem, který si s tím umí poradit. Musíme se na to ještě podívat.

Už jste to zmínil, ale cítil jste, že ve druhé půli vás ve středu hřiště přehrávají?

Nebylo to jen ve druhém poločase, už v tom prvním byly situace, ve kterých jsme byli pozdě. Víceméně všichni, včetně mě. Nevím, jaké budou statistiky, ale řekl bych, že Slovácko vyhrálo většinu soubojů. Těžko říct, čím to je. Nechci to házet na odhodlání, to je to nejjednodušší prohlásit, že Slovácko víc chtělo. Myslím si, že je v tom mnohem více věcí, které se musí analyzovat a přijít na to, co za tímhle je. Co bylo špatně, kdo konkrétně dělal chyby a vyvodit z toho nějaký závěr.

Jak moc chyběl Ewerton?

Já to nechci hodnotit, jak moc nám chyběl jeden hráč. Nehráli jsme dobře jako tým, nepředváděli jsme svůj fotbal jako třeba se Spartou, na druhé straně Slovácko bylo velmi dobré. Bylo velmi dobře připravené. Nenechali nás hrát v tom, v čem jsme silnější, než týmy, které přehráváme. Zaslouženě vyhrálo.

Mrzí vás ta porážka i proto, že vám utekla možnost posunout se už na třetí místo?

Tak mrzí… Určitě to mrzí, protože fanoušci to hodně sledují a věřím, že by chtěli i oni být co nejvýš. Zvlášť teď ke konci podzimní části. Jsme ale v půlce sezony, a i kdybychom byli třetí, nešlo by říct, že je vše super. Důležité je to, co bude na konci.