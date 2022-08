„V prvním poločase jsem to měl na zadní tyči na noze, nešel jsem tam ale dost důrazně. Potom ve druhé půlce jsem měl možnost, když mi to Klímič (Klíma) dal pod sebe, tak jsem byl sám snad na malém vápně. Bohužel jsem to trefil doprostřed. Tohle musím proměňovat. Je to škoda,“ věděl Filip Kaloč.

Po průběhu utkání je bod málo, nebo ho berete?

Určitě jsme přijeli s tím, že chceme bodovat. Po průběhu jsme mohli mít tři body, ale také nulu, takže jeden bereme. Každopádně jsme to dnes mohli, a měli, zlomit na naší stranu.

Nastoupili jste s obměněnou stoperskou dvojicí, nově Takács – Pojezný. Jak se vám s ní spolupracovalo?

S Láďou Takácsem jsme hráli už v přípravě, znali jsme se, nastupovali jsme spolu i ve středu hřiště. Je sice soubojovější, ale vyhovovalo mi to s ním. Myslím si, že na stoperu máme kvalitu, ať tam je kdokoliv. Jablonec se tolik do šancí nedostával, akorát je škoda, že jsme své příležitosti neproměnili.

Sporná byla možná penalta Jablonce. Mohl byste ji okomentovat?

Asi ne. Neviděl jsem to. Jen jsem viděl hlouček hráčů a pak Heidiho (Heindenreicha) na zemi, že byl otřesený. Nevím, jestli tam byl kontakt.

Brankář Jan Laštůvka se ani nerozčiloval…

Říkal, že tam možná kontakt byl. Já nevím. Hlídal jsem si hráče, takže jsem to neviděl a nechci to posuzovat.

Co jste říkal na hřiště?

Včera jsme viděli fotky. Když jsme přijeli, byla tu bouřka, takže jsme si říkali, kde to odteklo. Jestli do Liberce, nebo kam. Bylo to měkčí, ale dalo se to. Bylo to v pohodě.

Máte pět bodů, to je poněkud málo, nemyslíte?

Před sezonou jsme si to představovali jinak. Jestli se nepletu, měli jsme tři domácí utkání, z čehož jsme dvě prohráli. Vyříkali jsme si to, zápasy rozebrali, takže si myslím, že jsme se z toho chtěli poučit. Chtěli jsme bodovat, to se povedlo, sice jen bod, ale jak jsem řekl, mohli jsme mít tři i nula. Začátek jsme si určitě představovali jinak, ale teď už s tím nic neuděláme. Musíme se poučit a jít dál.