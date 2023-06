/ROZHOVOR/ Bylo to déjà vu, kterému se všichni aktéři smáli. Od samotného hráče po posledního novináře. Před rokem si totiž žurnalisté na první tréninku letní přípravy fotbalistů ostravského Baníku vybrali k rozhovoru záložníka Daniela Tetoura, který měl za sebou nevydařené jaro, jež z velké části kvůli zranění kolene promarodil. Střih! Dvanáct měsíců poté se „scénka“ opakovala.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2023. | Video: David Hekele

Jediný rozdíl by se našel v tom, že tentokrát technický středopolař vynechal kompletní polovinu sezony. V roce 2023 nenastoupil v lize ani přátelském duelu. V úterý se však muž, jemuž na Bazalech končila smlouva, ale před pár dny podepsal novou, protržení černé série přiblížil. „Jsem šťastný, že jsem odtrénoval celý trénink a žádné problémy jsem neměl,“ řekl.

„Jestli nám po tom kondičáci dají takovou zátěž, že bych to nevydržel… Nevím. Ale samozřejmě jsme nějak domluveni, že když by to ještě bolelo, tak budu mít úlevu,“ popsal Daniel Tetour.

Co konkrétně vás vlastně trápilo?

Měl jsem s tím problémy přes rok a půl. Vždycky jsem se přes lehké bolesti, nebo opichy snažil koleno udržovat v provozu. Ale co to bylo, se přesně nevědělo. Nakonec jsem šel na artroskopii, kde mi lékaři to koleno vyčistili a od té doby vypadá dobře.

Pomohly i zázračné ruce fyzioterapeuta Pavla Koláře?

Určitě. Ale i pro něj to bylo těžké, protože bolest kolene byla na neobvyklém místě. Chvíli také zkoušel opichy, ale pak jsme se rozhodli, že budeme operovat. Doufám, že to byla správná volba.

Asi bylo složité sledovat počínání Baníku z tribuny, že?

Bylo to nepříjemné. Už podzimní část byla divoká. Trenérské změny, v klubu i na hřišti se dělo všechno možné. Když přišel trenér Hapal, vypadalo to, že by jaro mohlo být slušné, ale nějak jsme to nezvládli. Možná mohlo dojít k doplnění kádru, ale vedení se rozhodlo dát důvěru hráčům, kteří tady už byli. Závisí to samozřejmě i na úvodních zápasech. Kdybychom v nich byli silnější, mohlo to vypadat lépe. Asi těžko říct, že by to bylo na poháry, když jsme ostatní zápasy hráli tak, jak jsme hráli.

S Baníkem jste prodloužil smlouvu. Jak jednání probíhala?

Bylo to pro mně o to těžší, že jsem nehrál. Je složité přemýšlet o tom, co bude, když nevíte, jestli budete zdravý. Jsem rád, že se to vyřešilo a jsme rád, že mohu od začátku nastoupit do přípravy.

Řešil jste, zda v Ostravě pokračovat, anebo zkusit jít jinam?

Váhal jsem, to určitě řeknu. Po tom, co jsem si vyslechl myšlenku, že se to tady zkusí dělat trochu jinak, že dáme prostor procesu, který tady teď bude, jsem řekl, že by to mohla být správná cesta. A i vzhledem k tomu, že jsem byl zraněný, byla to pro mě lepší volba. Připojovat se jako zraněný k novému týmu… Tady to prostředí znám, takže to pro mě bylo snadnější.

Daniel Tetour.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Platí ale, že vašim snem je jednou hrát v Polsku?

Ten sen furt je. Měl jsme možnost nějaké zápasy polské ligy i sledovat. Kdybych ji srovnal s českou, tak se snaží jít celosvětovým trendem, tím, jak se hra vyvíjí, jak se klade důraz na rozehrávku. Česká liga je to specifická, to každý ví. Proto mě to tam láká. Zároveň nechci mít nereálné představy. Kdybych si mohl vybrat jinou zemi, tak si ji vyberu, ale Polsko je takové, že je tam i nějaké zázemí – finanční, stadiony a podobně.

Navzdory chatrnému zdraví vám Baník novou smlouvu nabídl. Asi jste tady zanechal dobrý dojem, co myslíte?

Doufám, že jo. Zanechat špatný, asi by to nepokračovalo. Vedení si však vyhodnotilo, že bych ještě mohl být prospěšný. A tím, že jsem na konci sezony vypadal zdravotně slušně, tak se takhle rozhodli.

Cítíte, že pořád jste ještě nedal Baníku to, co se očekává?

Jo. V první sezoně po přestupu jsem se cítil super, ale pak v další vlastně začaly problémy s kolenem. K tomu tady byly časté změny. Trenérské i hráčské. Z tohoto pohledu bylo těžké, aby to úplně fungovalo. Chtěl bych, aby to bylo lepší, abych tady ze sebe vymáčkl více.

Konkurence v týmu se však zvedla…

Tak to má být. A zvlášť v týmu, jako je Baník. Kdyby tu nebyla konkurence, bylo by něco špatně.

Každopádně celkově z pohledu Baníku příští sezona už snad nemůže být horší, než byla ta minulá, viďte?

(usmívá se) Nikdo si nepřeje, aby byla horší, ale těžko teď vyhlašovat nějaké cíle. Říct po sezoně, v níž se hrálo o záchranu, že budeme chtít do pohárů… I když by to bylo hezké, tak teď je prioritou proces, jemuž se tady dá čas. A to by do budoucna mělo přinést úspěch.

V týmu nejsou Kuzmanovič, Plavšič, Cadu, naopak dorazilo hodně noviců. Budete se tak muset se spoluhráči sžít…

Bude to o práci. Z mého pohledu je potřeba tomu dát čas, ale je to vždy o vedení, jak si situaci vyhodnotí. Pokud by byly výsledky špatné, asi by bylo složité čekat, ale z dlouhodobého hlediska jsou změny těžké, Kdybyste přivedli top hráče z jakéhokoliv klubu a začnete budovat nový tým, tak to vždycky chvíli trvá, než si to sedne.