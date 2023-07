/ROZHOVOR/ Jeho gól z penalty na začátku druhého poločasu dal fotbalistům Baníku Ostrava naději, že by z Liberce nemuseli odjet s prázdnou. Nebylo to ale nic platné. Záložník Daniel Tetour byl ještě na hřišti, když Severočeši vstřelili třetí branku. „Po gólu jsme měli územní převahu, tlak, ale nepodařilo se z toho nic vytěžit,“ litoval Tetour.

Fanoušci utkání Slovan Liberec - Baník Ostrava (23. července 2023). | Video: David Hekele

Čím si vysvětlujete první poločas?

Bylo to špatné, ale když tak zavzpomínám, tady v Liberci jsme to vždy tak měli. Nechci sahat do svědomí ostatních hráčů, ale možná jsme se trochu báli. Chyběla nám nabídka, pohyb, větší klid a dělali jsme hrozně hloupé ztráty míče. Když ho pak Liberec získá, má psychologickou převahu a zvládá nám chodit do protiútoků. To tak bývá. Pokud tým zbytečně ztrácí, nekontroluje hru.

Baník sliboval, že bude po letních změnách rychlejší, ale zdálo se, že opak je pravdou… Proč?

Tak rychlejší… Rozehrávka nám nefungovala, přišlo mi, že byl problém v tom, že jakmile jsme se dostali na jednu stranu, tak jsme to tam chtěli hrát. Vůbec jsme si tu situaci nepřipravili. Kdybychom šlápli na míč, rychle to dvakrát třikrát otočili, tak to mohlo být jiné. Pár situací, kdy se nám to otevřelo, tam bylo, a potom jsme mohli překonat tu první útočnou linii Liberce a řešit to dál. Většinou jsme se ale dostávali sami pod tlak a nebylo to dobré.

Trenér mluvil o nervozitě. Souhlasíte?

Jak jsem řekl na začátku, nervozita a strach hrát. Trochu nás to asi svázalo. Přece jen tým jsme skládali nově a souhra asi není taková, jaká by měla být. Bylo to vidět, že nervozita v nás byla.

Jaká byla atmosféra v šatně o poločase?

Byli jsme jako opaření, protože jsme určitě čekali lepší vstup. Představovali jsme si to trochu jinak, poločas se nepovedl, tak jsme byli skleslí. Ale vše, co jsem jmenoval, jsme si vyříkávali, to, co jsme chtěli změnit. Na začátku druhého poločasu se nám to podařilo. Měli jsme zajímavou příležitost, po které jsme kopali penaltu. Co víc jsme si mohli do druhého poločasu přát? Bohužel, pak jsme měli územní převahu, tlak, ale nepodařilo se z toho nic vytěžit a Liberec pak navýšil na 3:1. Poté už to pro něj bylo snazší.

Zlepšení nastalo po změně rozestavení a při hře na čtyři obránce. Znamená to, že vám ten systém ještě nesedí, potřebujete si na něj zvyknout?

Já si myslím, že tříobráncový systém je složitější na pochopení a napojení stoperů, kdy oni se musí víc posouvat, protože je tam i trochu víc místa. Reagovali jsme na to, jak ten poločas probíhal, udělali změnu vzhledem k tom, jak hodně Liberec měl prostoru. Těžko říct, jestli to bylo změnou, že jsme se dostali do zápasu, ale bylo tam víc faktorů. Rychlý gól, navíc druhé poločasy často bývají jiné. Ale v tom čtyřobráncovém systému se možná někteří z nás cítí lépe.

Příští týden hostíte Slovácko. Co si z Liberce vzít? A poučit se, nebo zapomenout?

Zapomenout asi není dobré, navíc vzhledem k průběhu by to bylo i těžké. Ale to ponaučení ano, musíme hrát od první minuty, nabízet se, hráči s míčem udělat maximální komfort, aby měl komu hrát, a trochu se zklidnit. Možná hrát jistější přihrávkou, abychom cítili, že jsme na míči.

Jste jeden ze služebně starších, něco v klubu pamatujete. Baník vyhrál první zápas sezony naposledy před pěti lety. Co na to říkáte?

Těžko říct, možná to pramení z nějaké nervozity, že někteří hráči si nemohou ubrat trochu víc pocit tlaku. Přece jen Baník je klub s fanoušky, možná cítí, že chtějí za každou cenu uspět a nedaří se to. Takhle to vnímám.