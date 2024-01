/ROZHOVOR/ Má nabídku z německého Kaiserslauternu, o lasu z Karviné nic neví, ale start přípravy absolvuje v mateřském Baníku Ostrava. Fotbalový záložník Filip Kaloč odehrál na podzim jen 154 ligových minut, jedinkrát byl v základní sestavě. Při prvním tréninku byl ale v dobrém rozpoložení. „Zimní příprava je po volnu asi vždycky horší než ta letní, ale všichni jsme se sešli ve zdraví. Ve čtvrtek vypadali všichni po kondičních testech dobře a připraveně. Těšíme se na druhou polovinu sezony,“ prohlásil třiadvacetiletý bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele

Jak vnímáte svou pozici, kdy vás v sestavě přeskočil Jiří Boula?

Zasáhl jsem od začátku jen do jednoho ligového utkání a tří pohárových, určitě bych si to představoval jinak. Po prvním zápase dostal šanci Jirka Boula, který chytil šanci za pačesy. Hrál výborně. Takový je fotbal, to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Snažil jsem se tam nějak dostat, ale vypadli jsme z poháru, takže se mi to úplně nepovedlo. Že bych si z toho dělal hlavu, to ne, ale spokojený samozřejmě nejsem. Budu dělat všechno proto, aby se to změnilo. A uvidíme.

Kouč Baníku o SMS od Tanka: Nechal jsem ho přemýšlet. Ewerton? Musíme si poradit

Budete čekat na šanci, nebo byste byl radši pro odchod?

Řešíme, co pro mě bude nejlepší. Z ničeho neutíkám, dokud tady jsem, o místo budu bojovat. Ale uvidíme, co bude dál.

Bude příprava z vaší strany o to ostřejší?

Já jsem byl vždycky připravený, akorát v létě jsme s Karlosem Pojezným po příjezdu z EURO U21 museli naskočit docela hned. Komfortně jsem se necítil, neměl jsem skoro žádné volno po turnaji. Asi to na mě dolehlo, ale nikdy jsem nic nevypouštěl. Teď to určitě nebude jiné.

Došla vám šťáva…

Bohužel to po domluvě bylo tak, že jsem měl jen tři dny volna. Prospělo by mi víc, ale zpětně už s tím nic neudělám. Volno mi ale chybělo. Musel jsem to pak dobírat přes sezonu. Bohužel…

Sebevědomí, rychlost, technika… Posila Baníku se dlouho nerozhlížela: Baví mě to

Záložník Filip Kaloč na tréninku fotbalistů Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Jak jste to nesl, když jste jako reprezentant na lavičce?

Nejde o to, že jsem reprezentant, ale nějakou pozici jsem tady měl, uvnitř se to ve mně pralo. Že bych ale rozbíjel kabinu, to určitě ne. Párkrát jsem si s trenérem asi měl co říct, vyměnili jsme si názory, ale ve finále je to rozhodnutí trenéra. Takový je fotbal. Já s tím kromě toho, co můžu předvést na tréninku a hřišti, asi nic neudělám.

Konkurence bývá dobrá, vy jste to zažil natvrdo. Posunulo vás to?

Jo. Když se zeptáte Jirky Bouly, taky by vám řekl, že na tréninku dřív třeba vypadal výborně, makal, ale šanci jsem dostával já. Teď ji má on. Konkurence je vždycky posouvající.

Zastavené přestupy? Transfery to neomezí, říká Baník. Dva příchody nejspíš padly

Hecujete se?

Občas si z toho děláme srandu, i když pro mě to občas sranda nebyla, když jsem nehrál… (smích)

Překvapil vás svou kreativitou, když byl vnímaný spíše jako ortodoxní defenzivní štít?

Sám vím, jaké to je, když se vám začne dařit. Najednou z šestky, kterou všichni brali jen za soubojovou, umí vyvést balon. Já ale Boulise znám dlouho, věděl jsem, že neumí jen získávat míče, ale že je i dobrý na balonu.