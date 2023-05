/ROZHOVOR/ Žádnou branku nedal, žádné bezprostředně nezabránil, neměl ani asistenci, přesto patřil ke klíčovým mužům nedělního vítězství 4:1 fotbalistů Baníku Ostrava v Olomouci. Záložník Filip Kaloč byl hlavní tváří skvěle fungujícího středu hřiště, se stopery Bitrim a Lischkou si rozuměl i vyhověl, společně vymazali ze hry v záloze Ventúru s Breitem a v útoku Chytila se Zifčákem. „Připravovali jsme se. Jsem rád, že se to vyplatilo,“ uvedl Kaloč, který promluvil i o tom, jak on i šatna vnímali nepovedenou sezonu.

Děkovačka hráčů s fanoušky Baníku v Olomouci (30. dubna 2023). | Video: Vladimír Pryček

Pět střel, čtyři v bráně. Kde se to v týmu teď vzalo?

Myslím si, že jsme v sezoně měli zápasy, kdy jsme dali gól buď ze všeho, nebo z ničeho. I když jsme měli před sebou prázdnou branku. Tohle byl ale zrovna zápas, kdy nám to sedlo. Tiji tři střely, tři góly, za což jsme rádi, protože pokažených zápasů a ztracených bodů už bylo dost. Říkali jsme si, že do skupiny o udržení chceme jít z jedenáctého místa, což znamenalo vyhrát. Stejně se to nepovedlo. Ale myslím, že jsme splnili to, co jsme chtěli, a byli jsme odměněni třemi body.

Zmínil jste Tijaniho. Sám byste ho asi nechtěl bránit, že?

Já určitě ne, protože ani on na tréninku někdy neví, kde má ruce, kde má nohy. On vás pokope, pobouchá, ale myslím si, že začal dobře využívat, že obránci z něj mají větší respekt. Když si to dá do pohybu, zakryje míč tělem, tak se k němu nikdo nemůže dostat.

Sigma změnila brankáře, chytal mladý Tadeáš Stoppen. Hrálo to pro vás roli?

Ukazovali jsme si video a viděli, že Macík dělal chyby, takže jsme se připravovali, že by trenér Jílek mohl udělat změnu. Říkali jsme si, že zřejmě dlouho nechytal, tak ať na něj zkusíme vystřelit. Myslím si ale, že nakonec za góly nemohl, stříleli jsme k tyčím.

Zdálo se, že střed hřiště jste měli dobře pokrytý. Jak jste se na hřišti cítil?

Připravovali jsme se, že jejich síla je na hrotu. Mojmu Chytila osobně znám, nechtěli jsme, aby to dostával do těla, aby to rozdával do stran. Proto jsem se držel před stopery, kteří to odskákali, odběhali. Hrálo se mi dobře, tak snad v tom budeme pokračovat. Jen škoda toho obdrženého gólu na konci poločasu. Být to s nulou, bylo by to ještě hezčí.

Trenér zmínil fanoušky a atmosféru, co to dělalo s vámi?

Tady jich vždycky přijede plná tribuna, navíc zítra je svátek, takže jich bylo fakt hodně. Ale oni za námi jezdí celou sezonu, i když se nedaří. Proto jsme zklamaní, že jsme se jim neodvděčili lepšími výkony. Ať už to byl Jablonec, Teplice, nebo třeba Hradec. Dneska jsme se cítili od začátku jako doma, už od rozcvičky. Pro nás je to skvělé, snad to tak bude i nadále a zachráníme se.

V klubu jste odmala. Jak vy vnímáte, že tu byla - a stále vlastně je - hrozba pozic na úplném spodku tabulky?

Já si to už uvědomoval po několika málo zápasech, které jsme nezvládli se soupeři, jež byli pod námi. A řekli jsme si to i v šatně, protože asi si toho někteří vědomi nebyli. Tím, že jsem v áčku čtvrtým rokem, tak jsme se to snažili dostat do všech, že už není kam uhnout, musíme zabrat, jinak to není sranda. Starší kluci jako Lašty, nebo Flajši si to tady zažili, když se hrálo o záchranu. A není to nic příjemného. Hlavně pro mladší. Určitě jsme to nechtěli prožít znova, takže jsme se to snažili na hřišti odčinit. Občas nám to nešlo, góly nám nepadaly, příjemné to není. Doufám, že na to teď navážeme, v sobotu vyhrajeme a sezonu zachráníme.

Čekal byste, že ročník podaří zachraňovat po zpackaných duelech v úvodech podzimu i jara až výhrami na Slovácku, Plzni, či v Olomouci?

(pousměje se) Po prohře se Slavií jsem se díval na tabulku, a uvědomil si, kolik bodů bychom měli bez výher se Slováckem a Plzní. Byli bychom téměř úplně dole. Za ty body jsme tak rádi. Třeba na Slovácku jsme si je zasloužili, a s Plzní při nás stálo štěstí. Tak to občas je. V dalším zápase v Boleslavi už při nás nebylo. Možná jsme tomu nešli tolik naproti. Holt tak to je, v české lize jsou všechny zápasy vyrovnané.

Panuje v rámci možností tedy spokojenost, že jste olomouckou výhrou uhájili výhodu tří zápasů doma v nadstavbě?

Z pohledu celé sezony je to zklamání, ale na to teď není čas. To si budeme muset vyhodnotit po sezoně. Co se týká skupiny o udržení, tak chtěli jsme hrát třikrát doma, což se povedlo. V šatně jsme si řekli, o co hrajeme, že ještě není konec, zbývá pět zápasů, to si uvědomujeme, a uděláme vše, abychom je zvládli.

Navíc týmy v tabulce za vámi ztratily…

Abych pravdu řekl, výsledky jsem neviděl, my se soustředili na sebe, abychom vyhráli. Do každého dalšího utkání budeme muset jít, jako v Olomouci.

První soupeřem bude Zbrojovka. Co na to říkáte?

Soupeř jako každý jiný, i když jsme s ní dvakrát prohráli, takže jim máme co vracet. Do třetice všeho dobrého, aby se to už neopakovalo. Už není kam uhnout, na co čekat, je to posledních pět kol, a všechny budeme chtít vyhrát.

A co mistrovství Evropy. Na to už nemyslíte?

Ne. Zatím ne. Ještě těch pět zápasů, pak budu mít nějaký čas na odpočinek a budu se chystat.