/ROZHOVOR/ V sobotu proti Jablonci hrát kvůli kartám nemohl, jeho návrat ale fotbalistům Baníku Ostrava k ničemu nebyl. Ani záložník Jiří Boula neprobral a neprolomil defenzivu organizovaného soupeře, tentokrát Zlína, s nímž Slezané padli 0:1, a v poháru končí. „Máme problém hrát do užšího bloku,“ přiznal.

Fanoušci skandovali „my chceme Baník“, někteří vaši spoluhráči s nimi měli diskusi. Jak vám osobně bylo?

Příjemné to není, ale patří to k tomu. Doma jsme favorité, a když nepostoupíme proti Zlínu, tak je jasné, že jsou fanoušci naštvaní.

Vyčítali vám, že jste prohráli nejdůležitější zápas podzimu. Vnímáte to podobně?

Určitě to byl jeden z těch nejdůležitějších. Ale v poháru je každý důležitý. Kdybychom předtím nepostoupili v Zápech… Prostě každý postupový zápas je důležitý.

Těžce se prosazujete proti týmům, které brání. Nedostáváte se do pokutového území a často volíte střelbu zpoza vápna…

Máme asi problém hrát do užšího bloku, ale některé šance jsme si vypracovali. I dneska tam byly. Asi nám chybí kvalita ve finále, protože se dostaneme do předfinální fáze, něco i vyřešíme slušně, a pak nezvládneme nějakou jednodušší situaci přesně zakončit. Nevím, jestli ty poslední zápasy jsou kvalitou, nebo smůlou. To teď nedokážu říct.

A nejdou vám ani standardní situace…

Nejdou. Nedali jsme z nich gól, takže se to tak dá říct. Balony někdy létají do dobrých prostorů, asi ale nemáme nejsilnější mužstvo, co se týká ofenzivních standardek. Do hlaviček. I když jsme tam dneska měli Frýďu, Lišáka, Laca, tak Zlín to dobře odbránil.

A také udeřil. Kde se stala chyba u gólu Rudolfa Reitera?

Těžko teď soudit. Asi si to budeme muset zpětně vyhodnotit.

V lize jste Zlínu dali pět gólů, teď žádný. Změnil se ten tým po změně trenéra?

Minule jsme dali, jestli si dobře vzpomínám, poměrně rychle gól, a hra pak byla úplně jiná. Bylo to o tom, že jsme vedli a oni museli hru více otevřít, zatímco dneska celý zápas bránili. A ještě když vedli, tak o to více.

Jak z toho ven?

Jinak, než abychom zase začali sbírat body, to nepůjde. Před Jabloncem jsme měli devět zápasů, které jsme neprohráli, měli jsme dobrou šňůru. Teď jsme dvakrát za sebou padli 0:1. Jinak než získat tři body v následujících utkáních to nepůjde. Tak se z toho musíme dostat.

Je povzbuzením aspoň to, že bojujete? Lze to tím zlomit?

To je to minimální, co bychom měli dělat. Základ. Kdybychom nebojovali, tak tu nemáme, co dělat. Ale je to na posouzení jiných. Chtěli jsme uspět, vždycky chceme vyhrát. Pokud jde o bojovnost, tak to se řekne jednoduše. Když není chvilkami kvalita, tak se řekne, že chybí odhodlání. Jindy zase naopak. Kdybychom dali… A ne. Nebudu říkat „kdyby“.