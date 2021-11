On sám pak zamířil do Černé perly, části stadionu, kde pozvaní mistři pokračovali ve svém setkání před utkáním Baníku se Spartou. František Komňacký, trenér ligových šampionů z roku 2004, mezi nimi nemohl chybět. „Užil jsem si to moc, výborný nápad, protože přece jen jsme už ve věku, kdy fotbal nehrajeme, ale pořád ho sledujeme,“ pochvaluje si akci devětašedesátiletý, již bývalý trenér, který v polovině listopadu oslaví sedmdesát.

„Už se to blíží,“ usmívá se a přiznává, že Baníku fandí. „Sešli se tu lidé, z nichž někdo byl v Baníku déle, někdo kratší dobu, někdo víc, někdo méně jsme přispěli do jeho historie. Já tam strávil jednu sezonu, ale navždy s ním budu spojen,“ ví Komňacký.

„Celkově se mi celý program toho dne líbil, včetně vyvrcholení v podobě zápasu Baníku se Spartou, protože byl napínavý, dramatický a jen to umocnilo ten zážitek,“ dodává.

Těšil ho zejména výkon domácích hráčů. „Baník nebyl horší, pokud jde o hru a brankové příležitosti, měl navrch,“ podotýká. „Doplatil na penaltové situace, ale na druhé straně remíza je spravedlivá. Bylo vidět, že mužstvo má sílu, morálku, aby se s tím nepříznivým výsledkem popralo, a i když je Sparta momentálně o něco výš, tak v tomto zápase se jí Baník vyrovnal. Na rozdíl od utkání na Slavii, kde viditelně tahal za kratší konec,“ vzpomíná srpnovou konfrontaci v Edenu s výsledkem 0:4.

Tentokrát došlo na gólovou remízu 2:2. „Proti Spartě se vytáhl a to svědčí o dobré hře, jelikož Sparta pod trenérem Vrbou udělala velký krok dopředu. Baník má na to, aby se do první skupiny probojoval a hrál o poháry,“ myslí si František Komňacký.

CHYBÍ STABILNĚJŠÍ VÝKONY

Podle svých slov předpokládal, že se Slezané budou pohybovat v horních patrech tabulky. „Pořád si ale myslím, že na ty první tři, možná i se Slováckem čtyři, mužstva mu něco chybí,“ míní s tím, že právě nedělní duel by mohl dát svěřencům kouče Smetany naději, že by se duelů s nejlepšími nemusel bát.

„Problém Baníku je v tom, že nedělá tolik bodů s papírově slabšími. Je sice favoritem, ale do zorganizované obrany soupeře je složité se dostat. Zároveň když šance jsou, chybí větší produktivita. Proto byly ty výkony trochu nevyrovnané. Jednou zahráli výborně, pak se zápas zase nepovedl. Třeba jako v poháru. Pokud ale budou hrát tak jako proti Spartě, bude na tom ještě lépe,“ připomíná František Komňacký.

Jako solidní vzorek podle něj poslouží domácí střetnutí s Plzní (20. listopadu) a se Slavií před Vánoci. „Ano. Vedle zápasů se Spartou se tady ukáže, jestli je Baník tak daleko, aby se dalo říct, že je to mužstvo, které má hrát o Evropu, nebo jestli mu ještě něco chybí a bude nutné někde posílit. Právě tyto zápasy nejlépe ukážou, kde Baník tlačí bota, kde zaostává, a naopak v čem je jeho síla a na čem může stavět. Sám jsem zvědavý na výsledek,“ říká Komňacký s tím, že právě Sparta bude velkou vzpruhou.

„Sami vyzkoušeli, že při dodržení taktických pokynů, nasazení, morálce jsou schopni s ní sehrát vyrovnanou partii, nebo ji přehrát. Závěr roku ukáže, jak na tom Baník je,“ má jasno Komňacký.

Samozřejmě nemohl nevzpomenout atmosféru, která v neděli ve Vítkovicích panovala. Trochu mu to připomenulo to, co zažíval právě během sezony 2003/2004.

„Zvlášť ty konfety, to jsem si živě představil, jak to bylo tenkrát na Bazalech, kde najednou bylo na celé protější tribuně bílo. Do toho písně, chorály, skandování, choreografie… Bylo to zase skvělé a určitě mi to evokovalo chvíle, které jsme před lety zažívali na Bazalech,“ uzavírá s úsměvem František Komňacký.