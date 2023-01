Je to bod plus zvenku, nebo dva minus?

Asi minus. Měli jsme více šancí, gól jsme si dali – dá se říct – sami takovou dvakrát tečovanou střelou. Ze sta střel už takový asi nedostanu. Doufám. Bohužel, Rakovan měl svůj den, dvakrát fantasticky mužstvo podržel, ale myslím si, že sami jsme si to zkomplikovali. Nevím, jestli to bylo koncentrací, ale ve druhém poločase jsme měli vzadu zbytečně mnoho ztrát a dostávali jsme se tím pod tlak. Zároveň vlastní šance jsme mohli vyřešit lépe, takže při vší úctě ke Zlínu je tohle ztráta.

Dalo se z vašeho pohledu něco s gólem Kozáka dělat?

Já myslím, že asi ne. Už jsem byl nakročený, Jury (Juroška) to tečoval tak, že se míč úplně zabrzdil, odrazilo se to od jednoho, pak od druhého hráče, a šlo to úplně do protisměru. Rukou bych už těžko reagoval, snažil jsem se do toho kopnout, ale bohužel.

Jednou jste výrazně zazářil, když na vás postupoval po chybě Davida Lischky v rozehrávce Vukadinovič…

To jsem říkal při předešlé otázce. Sami jsme si to komplikovali, protože vzadu mě některými přihrávkami kluci dostávali pod tlak. Lišoun ji dal krátkou, měli jsme ale štěstí. Musíme být víc koncentrovaní, protože takhle dostáváme soupeře na koně a sami se srážíme dolů. Co bylo v přípravě, v Turecku a tak, to už je dávno pryč a liga bude o něčem jiném. Hraje se opravdu o body, víme, že tabulka je našlapaná nahoru i dolů, a jakákoliv ztráta koncentrace nás může stát body.

Zmínil jste zákroky Rakovana na druhé straně. Bylo to víc jeho výborným počínáním, nebo spíše selháním vašich střelců?

Kuzmovi to fantasticky sblížil. Možná to mohl dloubnout, i když on říkal, že to nechtěl, protože viděl, jak to dobíhají ostatní hráči. Když tam rukou vychytal Miškoviče, tak já jako gólman vím, že by to měl kopat spíše po zemi, než nahoru na ty jeho dlouhé ruce. A ta hlavička? Taky by to Miškovič měl řešit dolů, ale on se fantasticky přesunul, jak je vysoký a mohutný, tak se roztáhl, a chytil to. Super zákrok. Asi padesát na padesát.

Za vás je asi pozitivní, že se opět trefil Jiří Klíma, viďte?

Věřím, že jo. Možná si ho řada lidí nevšimne, protože hodnotí útočníka podle gólů, ale Klímič dělá hodně i pro mužstvo, dost toho naběhá. Bohužel, musíme se smířit s tím, že Laco tu není, jeho góly chybí, ale nikdo neví, co bude v létě, nebo kdy bude fit. Máme Klimiče, je tam připravený Tiži (Tijani), mladý Smeki (Smékal) a musíme se s tím vyrovnat. Kluci mají šanci ukázat, co v nich je.

Premiéru si za Zlín odbyl bývalý trenér Baníku Pavel Vrba. Jaké to bylo?

My jsme to samozřejmě věděli, ale není to jen o trenérovi, spousta hráčů tady prošla v minulosti Baníkem. Bylo jasné, že to tu bude těžké. Vždycky to tady tak je. Trenér Vrba u nás chvilku byl, stalo se, co se stalo, a šel tady, takže to bylo trochu specifické, ale my se na to nedívali. Musíme koukat sami na sebe.

Co jste říkal na ohňostroj fanoušků ve druhém poločase?

Naši fanoušci zase přijeli v hojném počtu, opět jsme hráli v podstatě doma,což jsme věděli celý týden. O to víc nás mrzí, že jsme nevyhráli. Ale musím jim poděkovat za atmosféru, protože se pak hraje úplně jinak.

Tabulka je vyrovnaná. Překvapil vás některý z víkendových výsledků?

Já myslím, že je to o jednom dvou gólech. Nepočítám Slavii, která se ale taky dlouho trápila. Roli budou hrát určitě i terény. Holt na co jsme byli zvyklí v Turecku, je už pryč, ale pro všechny je to stejné. Výsledky překvapily i nepřekvapily. Samozřejmě prohrála Plzeň, ale Hradec je s trenérem Koubkem nepříjemné mužstvo, které může potrápit každého.