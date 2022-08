Hosté navzdory několika šancím ve druhé půli prohrávali po penaltě Chramosty nařízené za faul brankáře Laštůvky na Heidenreicha, srovnat se Baníku povedlo až v závěru zásluhou Jiřího Klímy. „Kdybyste se mě zeptal před 60. minutou, řekl bych, že bod neberu. Byly tam situace, kdy jsme mohli jít do vedení. Završilo to sólo Klímy, kde jsme to mohli zlomit na naší stranu a měli bychom obrovskou výhodu,“ věděl trenér Baníku Pavel Vrba.

Právě jeho moment po vstřelené brance se po zápase řešil, když patrně z radosti letěla z jeho rukou láhev mezi domácí diváky. „Já ji hodil, ale nikoho jsem netrefil. Možná mě zase někdo pozve k soudu. Už minule jsem byl, že jsem někoho zranil. Tentokrát jsem ale sledoval let té flašky, která skončila opravdu na prázdné sedačce,“ okomentoval okamžik sám Pavel Vrba.

„Naštěstí nebyly plné tribuny, jinak by to asi dopadlo špatně. Takže tak. Nikomu jsem nos nezlomil,“ pousmál se při doplnění.

Při volbě sestavy reagoval na předchozí neúspěchy a výkony, když do základní jedenáctky poprvé v sezoně zařadil na post stopera Ladislava Takácse a do středu zálohy Jiřího Boulu.

Baník pak na terénu, který ještě v pátek večer byl zaplaven po bouřce vodou, připomínal spíše bazén, a nevypadalo to, že by se na tom dal hrát fotbal, zahodil řadu možností. „Už jsme si kupovali plavecké vesty a pomalu se vybíralo vstupné pět korun za koupání,“ vtipkoval Pavel Vrba. „Myslím, že hřiště bylo připraveno skvěle. Víceméně zázrak, nemůžu si stěžovat,“ ocenil.

Velkou překážkou pro jeho svěřence byl brankář Jan Hanuš, který likvidoval šance Kuzmanoviče, Klímy, a uspět se nepodařilo ani Kaločovi. „Beru to dneska trochu taky na sebe,“ přiznal dvaadvacetiletý kapitán reprezentační jednadvacítky.

„V prvním poločase jsem to měl na zadní tyči na noze, nešel jsem tam ale dost důrazně. Potom ve druhé půlce jsem měl možnost, když mi to Klímič (Klíma) dal pod sebe, tak jsem byl sám snad na malém vápně. Bohužel jsem to trefil doprostřed. Tohle musím proměňovat. Je to škoda,“ konstatoval jen Filip Kaloč.

Velmi kritický byl ke svému týmu jablonecký kouč David Horejš, který tak na severu Čech stále čeká na svou první ligovou výhru. „Nedokázali jsme se chytit, byli jsme pozdě v osobních soubojích, Baník byl jednoznačně lepší. Takto nejde hrát první liga. Byl to doslova dětský výkon. Jen díky Hanymu (brankáři Hanušovi) jsme to přežili,“ nebral si servítky.

Po pauze viděl zlepšení, ke spokojenosti měl ale daleko. „Necháme tam hráče odcentrovat, prostě se chováme špatně v osobních soubojích. Přesně to bylo vidět při vyrovnání Baníku. Jsem obrovsky zklamaný, těžko se mi to hodnotí,“ hlesl Horejš.

Baník ale neukončil šestnáctileté čekání na tříbodový zisk na Střelnici. Ten poslední se nadále datuje k 27. dubnu 2006, od té chvíle odehrál na útulném stadionu osmnáctý zápas.

„Každý to tu bude mít složité. Z mého pohledu získat bod v Jablonci není velký průšvih. Ale vzhledem k vývoji jsme mohli mít víc,“ uzavřel šéf ostravské lavičky Pavel Vrba, který tak má od svého návratu na Bazaly na svém kontě jedinou ligovou výhru.

FK Jablonec – Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 66. Chramosta z pen. – 85. Klíma. Rozhodčí: M. Zelinka – A. Horák, P. Antoníček. ŽK: Heidenreich, Krob, Kratochvíl – Boula, Takács, Kuzmanovič, Fleišman. Diváci: 2911.

Jablonec: Hanuš – Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Krob (76. Martinec) – Jovovič (64. Malínský), Kratochvíl, Šulc, Považanec, Polidar (22. Chramosta) – Sejk (64. Pleštil). Trenér: Horejš.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Pojezný, Takács, Fleišman (83. Šehič) – Boula (83. Smékal), Kaloč – Jaroň (72. Mu. Tijani), Kuzmanovič (75. Miškovič), Buchta – Klíma. Trenér: Vrba.