Celý minulý týden plnil ostravský Baník stránky médií přestupem gólmana Jiřího Letáčka do španělského Getafe. Již úspěšným, uzavřeným a oficiálně oznámeným. Přestupová linka mezi fotbalovou velmocí z Pyrenejského poloostrova a třetím největším městem České republiky tím však ještě zřejmě neutichla. Podle informací Deníku by v nejbližší době měl na Bazaly z Legánes dorazit třiadvacetiletý malijský křídelník Issa Fomba, který má s tuzemským fotbalem čerstvou zkušenost.

Španělské druholigové Legánes je v českém fotbale v poslední době velmi často zmiňováno. Jeho vlastníci, americká společnost Blue Crow Sports Group, koupili MFK Vyškov, hrající druhou nejvyšší soutěž. Zároveň se majetkově pokouší vkročit i do dalších klubů. Každopádně z česko-španělského partnerství vzniklo, že během zimní pauzy přicházeli na jih Moravy hráči z tohoto klubu. A jedním z nich byl v lednu i Issa Fomba.

Rychlostně, technicky i dynamicky velmi dobře vybavený africký driblér měl být jednou ze zbraní Vyškova v boji o postup do ligy. Odchovanec malijské Derby Academie po příchodu do Evropy v roce 2019 působil v Málaze, kde hrál zejména pátou ligu za rezervu, nicméně jednou zasáhl i do španělského poháru. Později se přesunul do Legánes. Zde hrál hlavně za B-tým, nicméně má i sedm startů ve druhé nejvyšší soutěži.

Letos se však dohodl na angažmá ve Vyškově, kde zaznamenal ve čtrnácti zápasech druhé ligy tři branky a dvě asistence. Dva duely pak přidal v neúspěšné baráži proti Karviné. Není typickým střelcem, gólové situace spíše připravuje spoluhráčům.

Fomba byl v zájmu Baníku delší dobu, nicméně roli sehrála administrativa. Její záludnost ostatně ostravský klub poznal i v zimě, kdy se kvůli skončivším vízům musel do vlasti vrátit ugandský stoper Vyškova Musa Ramathan a z přesunu sešlo.

V případě Fomby se, zdá se, vše povede. V Ostravě by měl být na ročním hostování s opcí, přičemž ze začátku se asi rozehraje v B-týmu. Postupně se však počítá, že se zařadí do mužstva Pavla Hapala a bude jeho plnohodnotnou součástí.