Jak byste pohárový duel proti Spartě zhodnotil?

Samozřejmě zklamání. Velké zklamání z výsledku. Přitom jsme odehráli dobrý zápas, byli jsme nepříjemní směrem dopředu. Úplně stoprocentní šanci jsme si sice nevypracovali, ale byly tam situace, které jsme mohli dohrát, jenže inkasujeme hloupé branky.

Vše začalo zbytečnou penaltou…

To je někdy o smůle, ale dala zápasu ráz. Vrátili jsme se do něj vyrovnáním a dobře jsme vstoupili i do druhé půle, ale pak si dáme vlastní gól po standardní situaci, kterou jsme nejprve odvrátili. A nakonec chyba v rozehrávce. Za stavu 1:3 už to bylo těžké. Riskovali jsme, stáhli jsme hru na tři obránce, přidali druhého útočníka a vstřelili kontaktní branku, ale už bylo pozdě. Je to škoda, jsem zklamaný, diváci připravili krásný zápas, a vůči nim je mi to líto, protože si zasloužili vítězství a postup. Velké zklamání.

Neuvažoval jste, že byste druhého útočníka poslal na hřiště ještě dřív?

Kdybych nad tím takhle uvažoval, tak jsem ho tam mohl poslat už za stavu 0:1. Vyrovnali jsme, dostali jsme další gól, ale zápas se může zlomit klidně v devadesáté minutě. Nachystané jsme střídání měli, pořád jsme čekali a rozhodli jsme se za nepříznivého stavu, že půjdeme do rizika. Myslím, že to nějaké ovoce přineslo, byli jsme nahoře silnější, ale bohužel jsme si další stoprocentní šancí nevypracovali. Třetí gól nás pohřbil. Myslím si, že v defenzivní činnosti jsme pořád křehcí, dostáváme hodně branek a na tom budeme muset hodně zapracovat.

Už jste zmínil, ale nebyl zlom na začátku druhého poločasu, kdy z tlaku jste nic neměli?

Souhlasím. Měli jsme tlak, ale nebyli jsme schopni si připravit stoprocentní šanci. Na druhé straně stopeři a defenziva Sparty byli velice silní. Sörensen nám odhlavičkoval snad osm balonů. Být tam méně kvalitní stoper, třeba bychom se do šancí dostali. Dobře to ubránili. Ale souhlasím. Jít z tlaku do vedení, bylo by to jiné. Nic jsme z toho nevytvořili.

Jak jste spokojen s tím, co tým pod vašim vedením uhrál?

Dneska nám to zhořklo, protože jsme měli na to, abychom Spartu porazili. Bohužel se to nepodařilo a vypadli jsme. Na druhé straně víme, v jaké situaci jsme a potřebujeme se připravit na jaro. Jak jsem řekl, jsme chatrní v defenzivní činnosti, v soubojích, ale tím to nechci svalovat na obrannou trojku, nebo čtverku. To je problém celého mužstva a budeme se na to muset zaměřit, abychom vzadu byli pevnější a nedostávali tolik gólů. Naopak ofenziva byla dobrá. Dnes sice žádné velké šance, ale Sparta poslední tři zápasy neinkasovala, soupeři toho moc nemívali, a my ji dali dvě branky. Obdržené množství gólů je ale chyba.

Soutěžní podzim vám skončil, jak teď budete pokračovat?

Máme ještě testování hráčů, takže budeme pokračovat do konce příštího týdne. Pak dostanou hráči odpočinek, máme nachystané individuální plány a sejdeme se před novým rokem 29. a 30. prosince, abychom udělali testy a věděli, jak na tom jsme před zimní přípravou. Následně 2. ledna začínáme s přípravou, kdy už hráči přijdou se splněným plánem a těžkými tréninky v nohou. Víceméně budou připraveni.

Jaké bylo skládat letošní přípravu, která je kvůli neobvyklému termínu mistrovství světa netypická?

Je pravda, že v lize to ty týmy dělají každý jinak. Někdo hraje Tipsport ligu, někdo pokračuje v tréninkovém procesu, my naopak sázíme na odpočinek, protože teď je složité hledat motivaci k tréninku. Ale dvanáct až čtrnáct dní před svátky tam mají individuální plán, který je náročný a budou se muset připravovat sami. Pokud to všichni udělají poctivě, tak by neměl být problém.

O změnách v týmu máte jasno, nebo je to předčasné?

Samozřejmě teď začnou úvahy a jednání o hráčích, něco máme vymyšleno, ale nebudu předjímat. Kolotoč se teprve rozjede.