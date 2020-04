I po sedmnácti letech si někdejší reprezentant na utkání, které bylo výjimečné také tím, že fanoušci uspořádali na zaplněných Bazalech historicky první kartoniádu, dobře vzpomíná.

„Po delší době přišlo strašně moc lidí a celý stadion držel modré a bílé čtverce. Nádherná choreografie. Byl to jeden ze zápasů, které si člověk zapamatuje, protože byl klasický proti Spartě vyhrocený a nervózní. Ale vyhráli jsme,“ říká dnes Svěrkoš.

Zájem o duel s rivalem, lídrem ligy a účastníkem evropských pohárů byl v Ostravě enormní. „Sice už ani nevím, jak jsme na tom byli, ale pohybovali jsme se nahoře na pohárových příčkách, nebo v jejich blízkosti, takže lidé cítili, že úspěch by nám mohl hodně pomoci. Ale mám dojem, že vstupenky byly levnější než obvykle, takže možná i proto lidi přišli,“ domnívá se Svěrkoš.

„Atmosféra byla úžasná, terén těžký, hrálo se spíše na blátě. Já udělal spornou penaltu na Zdeňku Grygerovi, čímž jsme vyrovnali a nakonec utkání otočili,“ vybavuje si nynější hráčský agent.

Právě k pokutovému kopu má perličku. Musel před disciplinární komisi svazu. „Po zápase jsem v televizi řekl, že jsem to zkusil. Jenže já myslel to, že jsem zkusil jít do vápna, kdežto oni to vzali tak, že jsem zkusil spadnout a penaltu vymyslet. Holt si to vyložili jinak, dokonce i Sparta podávala protest. Kontakt tam ale byl,“ vzpomíná s úsměvem Svěrkoš.

„Ale byl to skvělý zápas, jeden z mých nejhezčích zážitků na Bazalech,“ dodává střelec, který už v další sezoně nastupoval v německé bundeslize v dresu Borussie Mönchengladbach.

Měl skvělý výkon proti pravidelnému účastníkovi Ligy mistrů vliv na Svěrkošovo další angažmá? „Nikdy mi to nikdo neřekl, ale je to možné. Skauti na Spartu i Slavii jezdili, mně ale pomohla celá sezona. I když jsem ztratil kvůli jiné penaltě, neproměněné, možnost být král střelců. Kowalík mi odskočil a já ho už nedohnal,“ přiznává. „Každý klub kouká na góly proti kvalitním týmům. Nechci se nikoho dotknout, ale gól s Příbramí není tak vidět, jako se Spartou,“ ví Václav Svěrkoš.

Ke skvělému výsledku nakonec Baník podle jeho slov dotlačily především vyprodané Bazaly. „Byly plné po delší době a na tom stadionu byla taková energie, že to dolehlo až k nám na hřiště a vydali jsme ze sebe naprosté maximum. Navíc všichni podali i individuálně skvělé výkony. Přesto si Sparta v závěru vytvářela šance, takže jsme měli i štěstí. Moc se ale těším, až se na to podívám, protože jsem záznam nikdy neviděl,“ líčí Svěrkoš.

Lístek na páteční stream si koupil a i díky němu tak budou po letech Bazaly opět zaplněné, byť tentokrát jen virtuálně. „Bude zajímavé se koukat na svůj výkon,“ zasměje se. „Ale ta myšlenka je fajn. V televizi sice běží záznamy z Ligy mistrů nebo Evropské ligy, ale fanoušci Baníku by rádi viděli zápas svého klubu. A že výdělek půjde na mládež, je skvělé,“ má jasno Václav Svěrkoš.

Nejen on věří, že brzy bude možné sledovat fotbal v přímých přenosech. V lize by byl rád za dohrání alespoň třiceti kol. „To by se zvládnout dalo. U nadstavby jsem trochu skeptický, protože co když se někdo nakazí? Chtěl bych, aby se začalo, ale jsou zde i rizika,“ uvědomuje si.

„Celkově doba je složitá, protože spousta našich mladých kluků neví, kde bude působit a jak se kategorie budou posouvat. Také není jasné, zda kluby budou chtít utrácet. Je to zvláštní a celkově to stojí. Na druhé straně věřím, že se kluby zaměří více na odchovance a kluci z devatenáctky nebo béčka dostanou větší prostor. Třeba i v Baníku,“ hledá na závěr pozitiva Václav Svěrkoš.