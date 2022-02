Baník může jít výš, fanoušků je mi líto. Sedm let vězení je moc, prohlásil Lukeš

Problém pro trenéra Ondřeje Smetanu je v tom, že jde výhradně o opory. Vždyť posuďte: nejlepší střelci Jiří Klíma s Ladislavem Almásim, stopeři David Lischka a Jaroslav Svozil, defenzivní záložník Filip Kaloč, křídelník a zimní posila Ubong Ekpai a obránce Gigli Ndefe.

„Nepříjemnost to může být, hlavně ať se najednou nevykartuje čtyři pět hráčů,“ přiznal po duelu v Lokotrans Aréně autor sedmi sezonních branek Jiří Klíma.

Úvod jara Baníku: posily zaujaly, účinné standardky a faktor střelce. Co chybí?

Hlavní kouč Ondřej Smetana působil při této otázce klidným dojmem. „Myslím si, že v této fázi sezony, a pak v závěru, už to potká skoro každý tým. Buď covid, zranění, nebo karty,“ pronesl.

Z tohoto pohledu jsou z ligového pelotonu na tom podobně jen tři týmy. Slavia má v ohrožení pět hráčů, Slovácko šest a Teplice dokonce osm. Z toho jeden – Jan Fortelný – má karet již sedm.

„My s tím budeme chtít nějak pracovat, pohlídat to, i když tohle je zrovna věc, u které to moc nejde. Budeme muset na to reagovat a poprat se s tím,“ dodal Smetana.

BOLESLAV – BANÍK (2:3) dle Deníku: Opory Klíma a Ekpai, střídání nic. Co říkáte?

Bývalý kapitán Baníku Martin Lukeš si podobnou situaci ze své bohaté kariéry nevybavil. „Nepamatuji si, že bych se setkal s takovým množstvím ohrožení. Vždy šlo o jednoho, maximálně dva klíčové hráče. Sedm je opravdu vysoké číslo,“ řekl Deníku.

I on si uvědomuje, že není příliš pravděpodobné, že by všichni přečkali zbylých patnáct utkání ročníku bez napomenutí. „Tomu, že jednou asi každý z těch kluků bude chybět, se asi vyhnout už nedá. Jde spíše o to, aby se to nesešlo pro jedno utkání. Vypadnout třeba čtyři, byl by to problém, protože téměř všichni jsou součástí osy týmy. Klíčoví hráči,“ přikývnul Lukeš.

Kouč Baníku: Žádná krása, cílem bylo vyhrát za každou cenu. Smekl před veteránem

„Teď dostal čtvrtou žlutou Kuzma, tak si to odstojí, ale jsou tam další, kteří mohou hrát. Myslím, že se toho pro nás mnoho nezmění. Padne to asi na každého, ale důležité bude, aby se tak nestalo u pěti lidí najednou,“ věděl Klíma.

Lukeš je přesvědčený, že Baník je schopen Kuzmanoviče proti Teplicím nahradit. „V Boleslavi hrál dobře, ale s jednou absencí by se měl umět tým vyrovnat. Důležité bude celkově i to, kdy se do sestavy v nejbližší době vrátí Tetour s Lischkou,“ připomněl současné marody z řad opor.

Střelec Baníku Klíma: Stopeři Boleslavi? Hráli na riziko. Snad prolomím desítku

„Jinak tomu, abyste dostal žlutou kartu, nejde zabránit. Když hrajete naplno, jdete do souboje na sto procent, protože uhnout nemůžete, tak se může stát, že faulujete. Pak jste k tomu blízko. Musí se s tím ale vyrovnat,“ doplnil Martin Lukeš.

Dosud musel Smetana řešit v sezoně absenci kvůli disciplinárnímu trestu čtyřikrát. Kuzmanovič nehrál v Liberci po červené kartě s Bohemians, proti Slovácku nemohl nastoupit Almási, jelikož předtím v Liberci byl vyloučen.

Ndefe měl štěstí, jelikož po předčasném odchodu do sprch v srpnu v Edenu proti Slavii následoval pohárový duel, tudíž ligový zápas nevynechal. V listopadu ve Zlíně pak kvůli čtyřem žlutým kartám nemohl nastoupit Jiří Fleišman.