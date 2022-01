Změny v Baníku: přichází obránce Pojezný, Tetour se vrací ze soustředění

Fotbalový Baník Ostrava má novou posilu. Z druholigové Jihlavy získal dvacetiletého obránce Karla Pojezného, člena reprezentace do 21 let. Tým Ondřeje Smetany však nyní nedoplní, okamžitě byl totiž poslán na hostování do Pardubic a odletěl na soustředění do Španělska.

Stoper FC Vysočina Jihlava Karel Pojezný | Foto: Deník/Karel Líbal

Jihlavský odchovanec a levonohý stoper podepsal ve slezském klubu smlouvu na čtyři a půl roku. „Měli jsme ho dlouhodobě v hledáčku, je to mladý a perspektivní hráč už se zkušenostmi z reprezentačních výběrů. Těší nás, že se rozhodl pro Baník, protože o něj mělo zájem více klubů,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann. První příprava Baníku: Odchod Sora na spadnutí, sebevědomí mladíků a boj o tyče „Hostování v Pardubicích je pro něj dalším postupným krokem ve sportovním vývoji. Dostává se o patro výše do ligového týmu, bude si už půl roku zvykat na ligové tempo, bude více na očích a věříme, že ho tohle angažmá opět o něco posune,“ dodal Grussmann. Administrativně by měl být přestup uzavřen v pondělí. Naopak vynucenou změnu museli trenéři udělat v případě své opory Daniela Tetoura. Sedmadvacetiletý záložník laboruje se svalovým zraněním, které ho limituje v tréninku, a jelikož se jeho stav na soustředění v tureckém Beleku nelepšil, vedení klubu se ho rozhodlo poslat domů. Lischka zpět v Baníku: Rukojmím Sparty jsem se necítil, rozloučení bylo v dobrém „Má určité svalové obtíže a rozhodli jsme se, že bude lepší, když poletí domů a v Ostravě absolvuje podrobnější vyšetření zraněné partie,“ vysvětlil klubový lékař Baníku Martin Mohyla.