MUHAMED TIJANI

Muhamed TijaniZdroj: FC Baník Ostrava

– 4 –

Co tento dvaadvacetiletý nigerijský útočník dokáže nedat, je až do očí bijící. V první půli nejednou netrefil před bránou míč, patičku mu pak vychytal gólman, kterého nechal zazářit i po poločase. Kdyby aspoň jednou skóroval, byl by hrdinou a i ta známka by byla jiná. Od útočníka se góly očekávají.