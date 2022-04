OBRAZEM: Poslední výhry Baníku nad Votroky v lize režírovali Baroš a Holzer

Baník se naproti tomu rozjížděl pomalu, v jeho hře bylo hodně nepřesností a málo pohybu. Ve 33. minutě si ale na Buchtův pas naběhl Almási a byl ve výborné pozici, ale hlavou mířil hodně mimo. O chvíli později se Buchta ocitl za obranou Hradce, gólman Vízek ale včas vyběhl.

V závěru poločasu hrozil znovu Buchta a také Kuzmanovič, kýžený gól to ovšem nepřineslo.

Změna ale nepřišla ani s druhým poločasem. Nebezpečnější byl nadále Hradec. Vlkanova měl solidní šanci, ale přestřelil, a o chvíli později zazdil nadějný protiútok. To už se začal z tribun ozývat pískot. Baníku se navíc v 68. minutě zranil stoper Svozil.

V závěru se domácí snažili strhnout tři body, Kuzmanovič měl velkou šanci, ale bez úspěchu.

Hostující kouč Miroslav Koubek po utkání přiznal, že měl pocit, že jeho tým měl ke třem bodům blíž. „Až na závěrečný nápor Baníku, pět sedm minut, kdy nás zatlačili, jsme byli aktivní a svou hrou jsme soupeře přivedli do značné nervozity a nejistoty. Jen škoda, že jsme nic nedotáhli ke gólovému efektu. V první půli bylo několik centrů, které nám proletěly malým vápnem. Tam byl deficit. Někdy jsme ty situace přehrávali a finále nekorunovali,“ hodnotil Miroslav Koubek.

Trenéra Ondřeje Smetanu naopak mrzelo, že Baník nezatlačil Votroky dřív, než v samotném závěru. A byl kritický. „Aspoň tam jsme si vytvořili stálý tlak, dostali se do jedné šance a závaru. Nebyl to ale od nás kvalitní výkon, ani dobrý, klidný, chybělo tomu hodně. Sice jsme se dostali do nějakých šancí, tak na vítězství to bylo málo,“ věděl Smetana s tím, že zranění Svozila nevypadá dobře.

Baník Ostrava – FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Radina – Podaný, Černoevič. ŽK: Svozil, Lischka (oba Baník). Diváci: 5441.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil (68. Chlumecký), Lischka, Fleišman – Kaloč, Tetour – Koncevoj (61. Jaroň), Kuzmanovič, D. Buchta (75. Falta) – Almási (75. Jiří Klíma). Trenér: Smetana.

Hradec Králové: Vízek – Jakub Klíma, J. Král, Leibl – Mejdr, J. Kučera, J. Rada (85. Soukeník), F. Novotný – Rybička (58. Vašulín), Kubala (90+1. Dvořák), Vlkanova. Trenér: Koubek.