Věděl, že na trpké prohře má svůj podíl. „Do zápasu jsem šel jako do každého jiného, nemyslel jsem na to, že jsem působil v Teplicích. To je minulost. Teď po zápase mě štve o to víc, že doma prohrajeme a ještě po takovém výkonu,“ doplnil Chlumecký.

Tohle bylo asi hodně nepovedené utkání. Čemu to přičítáte?

Tak nepovedené, s tím s vámi bohužel souhlasím. Těžko říct, čemu to přičítat. Chtěli jsme doma potvrdit body zvenku, jenže dostaneme čtyři góly. To je pak těžké vyhrát, nesmí se to stát. Věděli jsme, že Teplice hrají o záchranu a přežití v lize, že to bude z jejich strany jednoduchý a důrazný fotbal. Potvrdilo se. Bohužel my se tomu důrazu nedokázali v prvním poločase a vůbec v celém zápase pořádně přizpůsobit, byli jsme pozdě v soubojích, nesbírali jsme odražené balony. Celkově nepovedené utkání.

Martin ChlumeckýZdroj: FC Baník Ostrava

Velké problémy vám dělali běhaví a důslední útočníci Václav Sejk a Filip Žák…

Určitě jo. Jsou to siloví útočníci, nic neobvyklého, jen jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Chtěli jsme je přeskakovat, vyhrávat osobní souboje, být důraznější. Jenže my byli všude druzí. Já také kolikrát mohl vystoupit. Nevystoupil jsem. Tak nějak jsme vše dělali naopak. Místo toho, abychom podrželi balony, tak tam byla zbytečná hektika, ztráty a při jejich jednoduché hře jsme všude byli druzí.

Jak jste viděl osobně góly? U prvního zůstal nedostoupený Sejk mezi vámi a Jaroslavem Svozilem, pak jste inkasovali z brejků po vlastních ztrátách…

Jak jste říkal, u první branky nedostoupený hráč na malém vápně. Možná i jejich štěstí, že chce hráč (Fortelný) vystřelit a takhle ho (Sejka) trefí do nohy. Další góly víceméně podobné. Máme balon, nahoře ho ztratíme, znovu nedostoupíme a už se to valí do brejku. A co měli, skoro vše jim tam zapadlo. Malý důraz, nedostoupení hráči, chyběla větší organizace.

Trenér vzal na sebe rozestavení. Cítil jste, že vám to nesedí?

Já nemyslím, že bychom to bylo vyloženě v systému, nebo rozestavení. Víceméně jsme chtěli hrát to samé, co v Boleslavi. Tam šlo akorát o to, že když jsme měli balon, chtěli jsme jít do trojky, abychom si udělali větší hřiště a víc možností. To jakžtakž fungovalo. Co nefungovalo bylo, když jsme ztratili míč a valilo se to na nás. Byly tam velké díry. Bylo to o nás.

Co říkali vám bývalí spoluhráči z Teplic?

Nic. Normálně jsme si plácli a šli si po svých. I před zápasem jsme se jen pozdravili, jinak jsme to neřešili.

Byl jste i ve druhém jarním zápase v základní sestavě, byť podíl na tom má zdravotní stav Davida Lischky. Jak to berete?

Samozřejmě jsem rád. Asi jsem s tím nepočítal, že budu první dvě kola v základu. Teď škoda tohoto zápasu. Asi mělo vliv, že Lišák byl zraněný, ale čtyři góly doma, to se nesmí stávat.

Mrzí vás fakt, že v kole, kdy se mezi sebou poperou týmy z čela, jste nevyužili možnost se jim přiblížit?

Samozřejmě jsme to věděli, že kdybychom vyhráli, nahoře se to pomlátí a my se můžeme zase dotáhnout na čelo. O to větší škoda, že jsme to dnes nezvládli. Budeme to muset v příštím zápase, kdy už budou moci přijít fanoušci, napravit. Už jen kvůli nim. Doufám, že přijdou ve velkém počtu a nalákáme je na další utkání. A odčiníme to.