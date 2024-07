Zůstane Ewerton? Stejně jako v zimě, i teď v létě to byla hlavní „kauza“ okolo Baníku Ostrava. Fotbalový šikula věděl, že v pražské Slavii budoucnost nemá, měl řešit nabídku ze zahraničí, nicméně potěšil početný tábor fanoušků slezského klubu a stal se natvrdo jeho hráčem. Co rozhodlo? O tom se sedmadvacetiletý Jihoameričan rozmluvil pro youtube kanál FCB.

Čtrnáct branek, pět asistencí. Nejproduktivnější hráč týmu, vysoko se držel i v pořadí celé ligy, kterou okouzloval také svými technickými finesami podobně, jako dřív v Pardubicích, nebo Mladé Boleslavi. Rychle se zařadil mezi opory a získal si náročné ostravské publikum.

Kdekdo pochyboval, zda po zimní „nekonečné“ eskapádě v Ostravě setrvá, nebo ne. Baník by totiž musel Ewertona ze Slavie vykoupit a změnit tak hostování v přestup. „Se Slavií, které patří, jsme domluveni, ale je to o hráči, který preferuje cizinu, což je logické. Je brazilské národnosti, chce se zabezpečit,“ vysvětloval před dvěma týdny po oznámení záměru přestavět současné Bazaly na nový moderní stadion majitel Baníku Václav Brabec.

„Na jedné straně mu Arábii přeji, protože je to fajn kluk, na druhé bychom ho chtěli mít v Ostravě. Byli jsme na dobré cestě, ale dává preferenci zahraničí, kde mu nabídnou pětkrát šestkrát vyšší plat, než má tady, tak se nelze divit,“ pokračoval šéf klubu.

Jenže minulý týden, než tým odjel do Polska, bylo jasno. Baník se plácl přes kapsu a Ewertona skutečně vykoupil, byť s příslibem, že v případě atraktivní zahraniční nabídky mu nebude bránit.

A teď by rád navázal na to, co se v Ostravě povedlo v posledním ročníku, kdy se Baník prodral po čtrnácti letech do pohárové Evropy. „Z minulé sezony mám jen samá pozitiva. Byla to má nejlepší sezona v Česku a skvělá pro Baník. Od doby, kdy jsem přišel do Čech, si nepamatuji, že by Baník takovou měl,“ potvrdil v rozhovoru pro klubový youtube kanál Ewerton.

| Video: Youtube

„A když budu mluvit za sebe, byl jsem opravdu šťastný, protože před rokem jsem byl zraněný a moc toho neodehrál. Chtěl jsem získat zpátky svůj rytmus, uzdravit se a užívat si zase hru. Jsem ale opravdu šťastný a hrdý na to, čeho jsme v Baníku dosáhli. Byla to pro nás opravdu úspěšná sezona,“ pochvaloval si.

Podobně jako v zimě v rozhovoru pro Deník mluví i o životě v Ostravě. „Je bezproblémový, navíc jsem klidný člověk, nechodím často ven. Jsem jen na Bazalech na tréninku nebo doma s manželkou, jen občas někam vyrazíme. Vlastně je to dobré, mám rád svůj klid,“ usmál se Ewerton.

„Cítím se zde dobře, jsem šťastný a líbí se mi vše okolo klubu. Atmosféra, fanoušci, dobré vztahy v šatně. Od konce minulé sezony jsem mluvil s trenérem i svým agentem a pak jim řekl, že pokud budu stoprocentně v pohodě, zůstanu v Baníku. Proto jsem se rozhodl zůstat,“ vysvětlil dále Brazilec.

Registroval i reakce fanoušků. „Všiml jsem si, že byli spokojení,“ přitakal. „Předtím jsem byl na dovolené, a i když jsem něco zveřejnil se ženou, o fotbale vůbec nic, stejně mi na instagram psali: Prosím, zůstaň v Baníku. Bylo to od nich milé, cítím se skvěle, že jsem tady. Proto doufám, že v sezoně pro ně dokážeme ještě něco lepšího,“ zasnil se křídelník.

Tím „něco lepšího“ měl patrně na mysli i cestu Konferenční ligou, kterou Baník načne ve 2. předkole na přelomu července a srpna proti lepšímu z dvojice Tallinna Kalev – FC Urartu. „Moc toho o nich nevím, ale nebude to jednoduché. Musíme se soustředit na sebe. Ale máme ještě čas, abychom byli připraveni,“ poznamenal a na závěr promluvil i o tom, proč si stříhá stulpny neobvykle u lýtek.

„Poprvé jsem to udělal na začátku minulé sezony proti Slovácku. V prvním poločase – asi po patnácti minutách – jsem měl hodně stažené lýtko. Stulpna mě stahovala, v poločase jsem přemýšlel, jak to udělat, aby to bylo lepší. Řekl jsem si, že to prostřihnu. Ve druhé půli jsem se cítil mnohem lépe. Proto to dělám pravidelně a mám pocit, že noha může dýchat,“ uzavřel Ewerton.