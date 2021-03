Vinou zhruba vteřinového výlevu Ondřeje Kúdely získala Slavia nálepku rasistický klub. Alespoň na britských ostrovech (a ve Finsku). Přestřelky na sociálních sítích, urážky nejhrubšího zrna. Dění kolem osmifinálové odvety Evropské ligy se dostalo i do televize CNN.

"Naším zájmem je důkladné prošetření věci a spravedlnost," uvedla Slavia v neděli s tím, že kvůli trestnímu oznámení protokoluje výpovědi hráčů.

O den později v Edenu složili zbraně. "Doufáme, že se atmosféra nebude dále vyhrocovat. Prosíme fanoušky, aby byli ve svých vyjádřeních zdrženliví. Věříme, že stejným způsobem bude na své fanoušky apelovat také vedení Rangers," napsal úřadující český šampion.

Čeká se na rozhodnutí Evropské fotbalové unie (UEFA). Na verdikt je čas - emoce utichnou i proto, že nyní se hráči rozjeli na reprezentační srazy..

Hon na čarodějnice zatím ve Skotsku pokračuje.

Neví, ale myslí si, že ví

Kris Boyd, někdejší skotský reprezentant a oblíbenec fanoušků Rangers, například řekl, že chce trest pro Slavii. "Pokuta není dostačující. Tenhle klub by měl být vyloučen z Evropské ligy a do semifinále by postoupil Arsenal bez boje," uvedl současný expert televize Sky Sports.

Tentýž bývalý fotbalista v jiném svém plamenném proslovu uznává, že násilí nic neřeší, ale vůbec by se nedivil (a nezlobil), pokud Glen Kamara dal po utkání opravdu soupeři pěstí a jeho spoluhráč chtěl udělat totéž.

Podobných vyjádření byste našli víc - ve Skotsku nechtějí počkat na vyšetřování.

Další příklad obstaral Marvin Bartley, kapitán jiného skotského klubu (Livingstonu). "Kúdela by měl dostat trest na jeden rok. Kdyby nemohl živit rodinu, možná by se nad tím zamyslel," řekl s tím, že neví, co hráč řekl, ale myslí si, že to ví…

Rasismus u Rangers



Listopad 2020: Dapo Mebude, talentovaný hráč z akademie Rangers, čelil na sociální síti rasistickým urážkám. Od vlastních fanoušků! Se stejnou zkušeností se setkal kapitán James Tavernier. (Daily Record)



Červenec 2020: Zmiz. Angličan Connor Goldson byl fanouškem vyzván, aby co nejrychleji opustil klub. Příznivci Rangers se nelíbilo pokleknutí a fotka na podporu hnutí Black Lives Matter. (Glasgow Times)



Srpen 2019: Klub byl potrestán od UEFA za rasismus. Na předkolo Evropské ligy s Legií Varšava musel zavřít část stadionu, protože fanoušci v předchozím kole zpívali sektářské chorály. (Sky Sports)



Květen 2017: Fanoušek Paul Kenny imitoval během derby Rangers vs. Celtic opičí skřeky. Terčem jeho útoku byl Scott Sinclair, hvězda soupeře. Hříšník byl identifikován, u soudu dostal podmínku. (BBC)