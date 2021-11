/ROZHOVOR/ Poprvé v kariéře oblékal červený rozhodcovský dres v kabině prvoligového stadionu. Nadějný kladenský rozhodčí Josef Krejsa (28 let) dostal důvěru a v neděli řídil zajímavý zápas mezi Zlínem a Jabloncem. Ten skončil sice bez branek, ale šancí a zajímavých momentů bylo na obou stranách dost a dost.

Rozhodčí Josef Krejsa (vpravo) před začátkem premiérového ligového zápasu ve Zlíně s asistentem Stanislavem Pochylým. | Foto: Jan Zahnaš

V jednu chvíli jablonecký brankář Hanuš vyplácl míč na brankové čáře, byla to obrovská trma vrma. Byl to pro rozhodčího nejtěžší moment zápasu?

Určitě byl, situace byla nepřehledná, hodně hráč na místě. Pro mě bylo nejzásadnější, abych nepřehlédl ruku nebo faul, zatímco jestli míč přešel brankovou čáru, to bylo na mém asistentovi a také na VARu. Z mé pozice nebylo možné to dobře posoudit. Naštěstí to bylo posouzeno dobře.