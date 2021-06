Když jednatřicetiletého Slováka podepisovali, tak jim tleskalo celé fotbalové Polsko. Měla to být jedinečná posila, ta, která pomůže tradičnímu celku do pohárové Evropy.

„Miroslav Stoch je bezpochyby jedním z nejlepších hráčů nejen v našem současném týmu, ale také v celé polské Ekstraklase.“ Těmito slovy vítal na webu slovenského záložníka polský klub Zaglebie Lubin.

Jenže ouha! Neuběhly ani čtyři měsíce a situace je zcela diametrální. Stoch se totiž vůbec nedokázal prosadit. V Zaglebii stihl pouhých devět zápasů, nepřipsal si jediný gól a na hřišti působil spíše znuděným dojmem.

„Rozhodně jsme od Mira čekali více. A nejen my, ale i fanoušci, trenérský štáb i samotný hráč,“ podotkl sportovní ředitel klubu Ĺubomír Guldan.

Stoch začal v základní sestavě, po pár utkáních se však propadl do role náhradníka. A nakonec skončil až mimo soupisku.

Řešení bylo bleskové

Jak z krize ven? Poláci to vyřešili poměrně jednoduše. Vedení Lubinu došla trpělivost a Stocha nadobro propustilo.

„Mysleli jsme si, že kondici dožene rychleji a v zápasech se ukáže přeci jen víc. Naštěstí jsme ho podepsali jen na čtyři měsíce,“ dodal dosti chladně zklamaný Guldan.

Co stálo za propastným angažmá? „Těžko říct, proč se více neprosadil. Možná by to dopadlo lépe, kdyby se k nám připojil dříve. Jenže on čekal až do konce přestupního termínu na nabídku z MLS,“ povzdechl si trenér Zaglebie Ševela.

Rodák z Nitry má za sebou hned několik atraktivních štací. Zahrál si za londýnskou Chelsea, vyhrál titul s nizozemským Twente, tureckým Fenerbahce a stál taktéž u zrodu zlaté slávistické éry. A právě o návratu do mužstva Jindřicha Trpišovského se v médiích mluvilo nejvíce. Ten byl doslova na spadnutí, když v létě s týmem sešívaných dokonce trénoval.

Ve Slavii se Stoch nakonec nedohodl, do poslední chvíle pak jednal o nabídce z Ameriky. Nevyšla, a tak se rychle upsal polskému Lubinu. Hnala ho totiž obrovská motivace ukázat se trenérovi slovenské reprezentace Tarkovičovi před blížícím se mistrovstvím Evropy. Na to však nyní může s jistotou zapomenout.

Arábie i návrat na Slovensko

V Polsku s nadšením doufali, že naváže na předchozí roky, kdy rozsvítil výstražný radar několika prestižních světových klubů. Místo pilovaní střelecké mušky na evropský šampionát však musí jednatřicetiletý slovenský záložník řešit mnohem závažnější problémy. Rok se s rokem sešel a Stoch opět nemá kde hrát.

Kam jej proudy zavedou je však nyní ve hvězdách. Mluví se o přesunu do Arábie, řeč je i o návratu na Slovensko.