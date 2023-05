Brutální zásah sekuriťáků proti jabloneckému fanouškovi během ligového utkání v Českých Budějovicích vyvolal zděšení. Do kauzy se vložil i slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Jeden z nejvlivnějších mužů v českém fotbale incident odsoudil a požaduje po vedení Dynama záruky, že se agresoři na stadionu už nikdy objeví.

Séf Slavie Jaroslav Tvrdík s mistrovskou trofejí | Foto: se souhlasem CPA

Na internetu koluje video, na kterém ochranka najatá českobudějovickým Dynamem vláčí po zemi bezmocného jabloneckého fanouška, surově ho mlátí, kope ho a buší do něj pěstmi. A to všechno v přesile. Neadekvátní zásah pořadatelské služby jihočeského klubu vzbudil na tuzemské scéně nebývalé pozdvižení.

Na sociálních sítích se to hemží reakcemi, které počínání ochranky odsuzují. „V neděli sleduješ první ligu, kde ve třech utkání padne 14 branek a jsou to fajn zápasy. A v pondělí na mě vybafne takový humus,“ je v šoku kouč reprezentační devatenáctky David Holoubek.

„Duševní mrzáci. To není jen na vyhazov. To je na trestní stíhání minimálně ve dvou případech,“ napsal na twitter Pavel Novotný, starosta pražských Řeporyjí a velký slávistický fanoušek.

Ostuda, tweetoval Tvrdík

Kauza nenechala klidným ani šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. Jedna z nejvlivnějších postav v českém fotbale okamžitě kontaktovala předsedou představenstva českobudějovického klubu Vladimíra Koubka.

„Sdělil jsme mu rozhořčení nad brutálním chováním ochranky pořádajícího klubu. Věřím, ze Policie ČR bude řešit jak primární incident, tak zásah ochranky. Vedením LFA jsem byl ujištěn, ze situaci také již vyšetřuje. Ostuda,“ tweetoval Tvrdík, který se snaží zlepšit image tuzemského fotbalu.

Bylo to za čárou, přiznal majitel agentury. Členy ochranky za incident vyhodil

„Hovořil jsem i s majitelem FK Jablonec, ale vznik incidentu musí objektivně vyšetřit lidé s profesionální kompetencí. Co je však zřetelné, že pořádající klub má zcela neschopnou ochrannou službu a některé z členů si Policie ČR měla rovnou odvést spolu s jabloneckým fanouškem,“ pokračoval Tvrdík.

Sekuriťáka měl kousnout do nohy

Co brutálnímu zásahu sekuriťáků předcházelo? Podle českobudějovického klubu hostující fanoušek vytrhl sedačku a chtěl ji hodit na hřiště, což zachytily bezpečností kamery. Když byl vyváděn ze stadionu, údajně kousl jednoho muže z ochranky do nohy.

„Napadeného fanouška známe, ten ale v současné době o celé záležitosti nechce mluvit,“ řekl Deníku tiskový mluvčí jabloneckého fotbalového klubu Martin Bergman.

Nechutné scény na fotbale. Ochranka kopala do fanouška, na řadě je disciplinárka

Tvrdík požaduje po vedení Dynama, aby z incidentu vyvodilo rázné důsledky. „Uvítali bychom info, že kromě důsledného šetření incidentu se na stadionu nevratně neobjeví nikdo z těch, kteří ukázali absolutní neprofesionalitu a brutalitu. Chceme růst návštěvnosti a popularity,“ vzkázal.

„Byl to zákrok za čárou,“ přiznal majitel agentury PS Patrol Petr Schwarz. „Už pro nás nebudou pracovat. To je všechno, co můžeme udělat.“

Mnoho lidí přesto nechápe, proč Tvrdík incident vůbec řeší. Ředitel strategické komunikace klubu z Edenu Jakub Splavec jim dal odpověď. „Protože chceme věci měnit. K lepšímu. Budějovický incident je problém celé ligy. Vznikla skupina LFA na zlepšení podmínek hostujících fans. Chování ochranek na některých stadionech je zcela v rozporu s tímto úsilím,“ sdělil prostřednictvím twitteru.

„Slavia je jeden ze dvou klubů s největšími investicemi do fotbalu v ČR. Když někam solidárně investujete, máte právo očekávat solidární chování na cestě růstu hodnoty ligy. Chceme plné stadiony a pozitivní obraz fotbalu. Proto!“

Exces se bude dále řešit

Podle Ligové fotbalové asociace šlo o nepochopitelný exces, kterým se bude zabývat na čtvrtečním zasedání.