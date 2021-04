„Samozřejmě tady tu kauzu všichni sledujeme. Moc nás mrzí, co se kolem Ondry spustilo. Přitom on je naprosto bezkonfliktní a velice slušný člověk, velký kliďas. Nikdy s ním v obci nebyly žádné potíže. Spíš naopak, vždycky šel ostatním ve všem příkladem,“ prohlásil Zálešák.

V Pitíně, což je obec s necelou tisícovkou obyvatel, stále bydlí Kúdelovi rodiče. Zkušený stoper se za nimi domů vrací poměrně často a rád. „I když se oženil a v Praze má manželku, jezdí sem pravidelně. Když má volno, zajde i na fotbal, s kluky si zatrénovat nebo se tady individuálně připravuje,“ říká Zálešák.

O výši exemplárního trestu se dozvěděl až od redaktora Deníku. „Sám jsem fotbal hrával, sleduji ho, takže tento verdikt nikdy nepochopím. Vždyť Skotové se chovali jako řezníci, Ondru svojí tvrdou hrou vyhecovali. Člověk se pak nemůže divit, že to nevydržel a něco tomu hráči řekl,“ má jasno politik.

Je to vyrovnání účtu, míní Kúdelův učitel

Kúdelu, který přišel nejen o zápasy Evropské ligy, ale i o letní evropský šampionát, verdikt zaskočil, obvinění z rasismu nadále odmítá a spolu s advokátem zváží odvolání.

Výši trestu nechápe ani Ladislav Botek. Bývalý zástupce ředitele a šéftrenér sportovních tříd na Sportovní škole v Uherském Hradiště někdejšího hráče Slovácka, Liberce nebo Mladé Boleslavi sice přímo netrénoval, ale šikovného mladíka velmi často potkával.

„Mrzí mě to. Je to absolutně nespravedlivé. Až do verdiktu jsem mu držel palce, aby vůbec nebyl potrestaný. Za mě jde o takové vyrovnání účtu západu s východem,“ je přesvědčený bývalý pedagog a dlouholetý mládežnický trenér. „Přední evropské kluby těžce nesou, že se jim některá mužstva vyrovnávají ve fotbalové kvalitě i po fyzické stránce. Vůbec nechápu, jak z něčeho podobného mohou udělat takto neskutečnou aféru,“ kroutí hlavou.

Podle oficiálního prohlášení UEFA Kúdelovi rasismus prokázala, byť Slavia v minulém týdnu uvedla, že vyšetřovatel, který se událostmi v Glasgow zabýval, důkaz nenašel. „Absolutně zastávám názor, že i kdyby mu něco takové řekl, tak by to bylo po zásluze, protože bylo neuvěřitelné, jak se hráči Rangers vůči Slavii chovali. Nejsem žádný rasista, mám rád všechny sportovce, fotbalisty, ale tady bylo zjevné, že oni je vyprovokovali. Je jenom jejich vina, že se něco takového vůbec stalo,“ míní Botek.

Kúdelu přitom považuje za mimořádně férového a čestného člověka. „Už jako kluk se ke všem učitelům vždycky choval slušně a skromně. Ve škole byl kamarád, na hřišti bojovník,“ vyzdvihuje.

„Nepamatuji si, že by někdy někoho urazil nebo někoho ponižoval. Vůbec se mi to k němu nehodí,“ pokračuje.

Naposledy potkal svého oblíbeného žáka před lety při Slavnostech vína v Uherském Hradišti. „I se ženou byl neskutečně příjemný, uctivý. Velmi hezky mluvil o městě, škole, kamarádech z dětství. Za to ho mám hrozně rád,“ přiznává.

Podle Botka bude Kúdela Slavii hodě chybět. „Je to zkušený fotbalista, pro Slavii v obranné fázi a při rozehrávce takřka nenahraditelný,“ míní.