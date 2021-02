"Jérôme za mnou přišel a požádal mě, aby se mohl vrátit domů. Já jsem mu vyhověl," řekl Hans-Dieter Flick, kouč úřadujícího vítěze Ligy mistrů.

Boatengův případ se v Německu propírá od A do Z. Jeho bývalá přítelkyně, modelka Katarzyna "Kasia" Lenhardtová, byla podle informací tamních médií nalezena mrtvá v úterý v Berlíně. Policie nepočítá s cizím zaviněním a vede spis jako sebevraždu.

Lenhardtové bylo teprve 25 let, vychovávala syna (Boateng má tři děti z jiných vztahů).

Vztah mistra světa z roku 2014 s půvabnou modelkou místy připomínal divočinu. On prý neunesl neustálé osočování z nevěry. „Často mi během vztahu vyhrožovala, že mě zničí. Že mi zničí kariéru a zařídí, abych ztratil vlastní děti. A řekla i to, jak to udělá. Že prý mě obviní, že ji biju,“ nechal se slyšet Boateng.

Nedávno se rozešli. Boateng o tom informoval přes Instagram 2. února.

Otázkou je, kdo vztah rozbil. Přátelé Lenhardtové tvrdí, že právě ona. V posledním rozhovoru finalistka show "The Next Topmodel" označila expřítele za ďábla a slibovala, že o všem promluví. Těsně před smrtí napsala vzkaz na Instagram, že "začíná nová kapitola".

32letý německý fotbalista má za sebou již více milostných románků, jednou dokonce skončil u soudu, právě kvůli udání přítelkyně z údajného domácího násilí.

Bayern se dostal do finále po výhře nad egyptským šampiónem Al-Ahly, se kterým si poradil 2:0. Do závěrečného duelu mistrovství nastoupí proti mexickému týmu Tigres, který nejprve porazil japonský Ulsan Hyundai a v semifinále senzačně zdolal brazilského favorita Palmeiras.

OLIVER GOLD