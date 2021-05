Psal se rok 2011, když Conte přišel na lavičku giganta z Juventusu. V té době nikdo netušil, že odstartuje neuvěřitelnou šňůru devíti titulů v řadě. Dominance. Se vším všudy. Jenže nyní je nadvláda „Staré dámy“ u konce, kormidlo letos přebírá modročerný milánský klub.

A světe div se, sérii „Staré dámy“ přerušil… Zase Conte.

„Po devíti letech se zhroutilo impérium,“ prohlásil kouč „Nerazzurri“ poté, co se jeho tým dozvěděl o zisku mistrovského titulu.

Poslední oslavy si v Miláně užívali v roce 2010, kdy pod legendárním trenérem Josém Mourinhem dosáhli dokonce na treble, když kromě ligy zkompletovali prvenství také v poháru a slavné Lize mistrů.

Od té doby nic. Ticho po pěšině.

Avšak s příchodem jednapadesátiletého lodivoda jako by nastartovala nová éra tehdy tak úspěšného klubu. Nákup kvalitních hráčů namísto těch problematických, obměna vedení a kýžené ovoce bylo na stole. Druhé místo v lize a finále Evropské ligy bylo velkým příslibem do dalších let.

„Nebylo snadné přijít v době, kdy tým nebyl schopen konkurence a neměl žádné prostředky k dosažení úspěchů,“ vzpomíná na své začátky. Jenže za něj mluví činy, ne slova. Sám si přestavěl kádr, pracoval od rána do noci a Milán opět po letech naučil vítězit.

Zákaz vycházení po 22. hodině

Ani letošní ročník nevypadal zrovna růžově. „Nerazzurri“ vypadli již v základní skupině Ligy mistrů a na partu kolem Romela Lukaka se snášel další kritika.

„Byly to hrozné momenty. Schytávali jsme velkou kritiku ze všech stran,“ líčí trenér čerstvých šampionů. Naopak v lize to byla bezkonkurenční jízda. Za celou sezonu prohráli pouze dvakrát a mohli se pyšnit úchvatnou šňůrou jedenácti výher v řadě.

Suma sumárum, země módy velebí nového krále. „Dosáhli jsme něčeho tak úžasného. Chci si to teď s klukama užít,“ prozradil s úsměvem na rtech Conte.

Říká se všeho s mírou. Jenže toto nepsané pravidlo do Milána zřejmě nedoputovalo. Titul vyrazilo oslavit do ulic centra téměř třicet tisíc nadšených příznivců, a to i navzdory opatřením proti koronaviru. Na náměstí se zpívalo, tančilo a pilo.

Ke všemu v Itálii platí zákaz vycházení po dvaadvacáté hodině, což měl být čas oficiálního ukončení oslav. Do akce se musela zapojit i tamější policie, které se podařilo ukončit akci až těsně před začátkem zákazu vycházení.

Ne všichni poslechli. Došlo dokonce k zadržení dvaceti osob, podle slov strážníků z důvodu porušení epidemiologických nařízení.

Celá akce bude mít svou dohru teprve v následujících dnech, místní starosta Giuseppe Sala čelí obvinění z podcenění situace a veřejnost žádá jeho okamžité odvolání.

Ale tohle fotbalové fanoušky rozhodně netíží…

Zdroj: Youtube