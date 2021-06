Na trávník dorazili v dobrém rozpoložení, samá srandička. Hráči se rozehřáli při klasické rozcvičce, při níž drží v kruhu míč ve vzduchu, každý má dva doteky. Stará vesta, v reprezentaci se dědí už od dob Pavla Nedvěda či Karla Poborského.

Jenže kouč Jaroslav Šilhavý a jeho pobočníci se museli rozhlížet po trávníku. Nevypadal zrovna v dokonalém stavu. Občas menší drn, vyšlapané místo, uprostřed hnědý obdélník.

#ceskarepre ?? se v pořádku přesunula do Jižního Tyrolska, kde ji večer čeká první společný trénink ?



V pátek odehrají svěřenci Jaroslava Šilhavého v Boloni přípravný zápas s Itálií ?? pic.twitter.com/1Z1CoPPUCs — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 31, 2021

Přitom na šampionát je třeba nachystat super formu - a k tomu jsou nutné luxusní podmínky. Je tedy možné, že už úterní příprava bude jinde.

Přelety z Prahy do Skotska

Nebude to první změna plánů. O víkendu se rozhodlo, že národní mužstvo nebude trávit čas turnaje ve Skotsku, kde ho čekají první dvě utkání, nýbrž doma v Praze. K zápasům s domácími a Chorvaty odletí.

„Nebyl jsem rok v Praze, takže jsem rád,“ přiznal obránce německého Hoffenheimu Pavel Kadeřábek.

Jenže s nejbližšími se stejně neuvidí. Minimálně měsíc budou hráči bez rodin, bez přátel, jen s kumpány z týmu a lidmi okolo. „A ještě lepší by byl měsíc a půl,“ usmál se manažer Libor Sionko. To by znamenalo, že fotbalová reprezentace, která se v neděli večer zavřela do totální izolace, tuze uspěla na mistrovství Evropy.

Kýčovitá krása okolí

Aby se to povedlo, musí se vydařit i nynější kemp. Hřiště je menší zádrhel, jinak je prostředí v regionu Gitschberg Jochtal nedaleko Bolzana nádherné. Až kýčovité, nutno říct…

„Krása. Člověku to úplně zpříjemní náladu,“ pronesl Kadeřábek. „Jsem člověk, který má rád výlety, hory, přírodu kolem sebe,“ dodal.

Alpy jsou nahoře zasněžené, do místa soustředění (nadmořská výška 1350 metrů) se stoupá po projetí slovutným Brennerským průsmykem. Ten tedy hráči minuli, do Itálie se přesunuli letecky poté, co bylo jasné, že všichni členové výpravy prošli covidovou zkouškou s negativním výsledkem.

Test absolvovalo mužstvo a okolí v neděli. „A od toho momentu začala bublina,“ popsal Sionko.

Vězení, z něhož není úniku

Ve „vězení“ budou pánové v Itálii i po návratu. Ani krátkou pauzu před mistrovstvím si neosladí setkáním s nejbližšími.

Do toho – samozřejmě – kupa testování. „Před každým přeletem a utkáním. Podmínkou UEFA je, že hráči musí být testováni minimálně každý čtvrtý den. Bude toho hodně,“ řekl manažer Sionko.

Mužstvo zůstane po návratu z Itálie v Praze, odkud bude létat na duely do Skotska i Anglie.

Přes všechny těžkosti nesmí bublina prasknout.