Všechny spektakulární transfery hvězd trumful tenhle bombastický přestup. Klub Bull In The Barne z nedělní ligy získal legendu Realu Madrid. Navíc jen za pouhých pět liber! Vyhrál totiž charitativní aukci na serveru eBay s názvem Přestup snů.

Osmačtyřicetiletý Brazilec tak po sedmi letech od ukončení kariéry opráší kopačky a stane se hvězdnou posilou mužstva z nedělní ligy. I když to bude jen na jeden zápas, půjde o nezapomenutelný zážitek.

Nikdo v týmu novince o příchodu ikonického fotbalisty nevěřil. „V pátek večer jsem si vyrazil, druhý den jsem se probudil s trochu bolavou hlavou a měl jsem zprávy od lidí, kteří psali: Je to pravda o Robertu Carlosovi? V tu chvíli jsem si pomyslel, že se to nemohlo stát, že je to jen sen,“ líčil útočník a sekretář klubu Matthew Brown. „Je to pravděpodobně jeden z nejlepších levých obránců, jaké kdy svět viděl.“

Roberto Carlos ➡️ @BITBUnited - HERE WE GO ?



The English Sunday League team has acquired the rights to the 48-year-old full-back via a transfer raffle auction on eBay. He'll play a single match for them in February ? pic.twitter.com/Sj4KGgyRue — International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 31, 2022



Zahrát si s takovou legendou je snem pro každého hráče. „Jeden z našich kluků se před pár týdny rozhodl, že už na to není dost fit a skončil. Myslím, že teď svého rozhodnutí lituje,“ pousmál se Brown.

Budou se chtít ukázat

Smutný je i Liam Turrall, který bude muset uvolnit místo v sestavě Carlosovi. „Liam je podle mě nejlepší levý obránce v Shropshire, ale pravděpodobně mude muset jeden zápas vynechat. Je to skvělý hráč, ale Roberto Carlos je jiná úroveň,“ pokrčil rameny Brown.

? ¿Cuál es el mejor jugador que hayas visto haciendo cambios de banda?



Para inspirarte… ¡@Oficial_RC3, ? al pecho de Luis Figo!#UCL pic.twitter.com/P4K5LF7xPu — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) January 10, 2022

Mistr světa a trojnásobný vítěz Ligy mistrů proslul svou dělovou levačkou. Ovšem není jisté, jestli ho amatéři k zahrání trestňáku vůbec pustí. „Máme pár kluků, kteří mu budou chtít předvést, co dovedou.“

Carlos, který si díky vydělaným milionům žije v luxusu, se bude muset v novém působišti spokojit se skromným zázemím. „Kabina je přesně ve stylu nedělní ligy, jednoduchá, pár sprch nefunguje,“ přiznal sekretář klubu.