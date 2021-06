Důkazem rozpolcenosti je exkluzivní a unikátní průzkum Deníku. V uplynulých dnech reportéři napříč zemí oslovili 199 volitelů, kteří budou mít právo volby. Na první pohled to může vypadat, že vede Fousek, pro něhož se vyjádřilo 72 zástupců okresů, krajů či klubů (Poborský dostal jen 15 hlasů).

Jenže situace je mnohem komplikovanější. Více než stovka delegátů odmítla odpovědět.

Některé činovníky dotaz směrem k preferencím toho či onoho kandidáta zaskočil. Jako by se snad ani veřejnost neměla zajímat o to, kdo převezme vládu nad nejpopulárnějším a nejvíce finančně podporovaným sportem. Kupříkladu Radek Koula, prezident klubu z Mýta v Plzeňském kraji, suše vzkázal: „To je naše věc.“

Dá se očekávat, že hodně delegátů, kteří nechtěli svou volbu odtajnit, je pro Poborského. Leckdy to funkcionáři mimo záznam prozradili, jindy se odkázali na to, že vše budou řešit až těsně před sjezdem v Nymburku.

Poborský, někdejší fotbalový reprezentant, spoléhá na vliv a moc dlouholetých funkcionářů. I když - právě tohle se mnohým nepozdává. „Pro mě přestal být Karel Poborský vhodný kandidát na předsedu v momentě, kdy nám řekl, že chce nadále spolupracovat s lidmi, jako jsou Jan Pauly mladší, Jan Lego či Libor Kabelka,“ říká Petr Čejka, ředitel třetiligových Rosic u Brna.

Morava je v tuto chvíli jasná, většina je spíše pro Fouska. Za ním stojí také řada krajů a okresů, kde mu dobré postavení vypracoval spolek Fotbalová evoluce, jehož kandidát Vladimír Šmicer nakonec z boje odstoupil.

Poborský bude silný v profesionálním fotbale a v českých divizích a třetích ligách.

„Bude to dlouhé. Vidím to tak do půlnoci,“ předpokládá Václav Andrejs, předseda královéhradeckého krajského svazu.

Mapa znázorňuje výsledky průzkumu. Zatímco Morava je modrá, protože stojí za Petrem Fouskem, ve spoustě regionů v Čechách najdete šedivé místo.

Důvod? Delegáti ještě nejsou rozhodnuti (spíše tají, komu dají svůj hlas – nicméně často to asi bude Karel Poborský, zvláště v Plzeňském kraji, Středočeském kraji a Praze).

Kandidáti na post šéfa fotbalu

Petr Fousek (58)

Profesionální funkcionář, tak to je. Do velkého světa se vyšvihl přes malý fotbal, jak se v Česku nazýval předchůdce futsalu. Fousek dělal dlouhá léta šéfa, pracoval pro něj na fotbalovém svazu. „Díky jeho systematičnosti se český futsal dostal nahoru,“ oceňuje Radek Klier, Fouskův letitý souputník, nyní mluvčí fotbalových Pardubic. Když už Fousek na Strahově působil, vedení si všimlo jeho nevšední jazykové výbavy a posunulo ho do mezinárodního oddělení. A odtud v roce 2001 na místo generálního sekretáře, kde vydržel šest let. Mezitím pronikl do struktur evropského i světového fotbalu. V roce 2017 se poprvé ucházel o post předsedy, leč prohrál s Martinem Malíkem tlačeným Romanem Berbrem. Co letos?

Karel Poborský (49)

Když válel na památném mistrovství Evropy 1996, kde posadil na zadek Portugalce geniálním lobem, vlály za ním dlouhé vlasy a říkalo se mu Steve podle kanadského sjezdaře Podborskiho. Dnes je z něj potetovaný elegán s velkou kariérou v zádech a naopak lobuje za sebe. Ale pozor, Poborský není jen bývalá „kopačka“, tvář na ukazování. Ve funkcionářském světě se vyzná, pohybuje se v něm léta. V poslední době se stará na asociaci o elitní mládež, přesněji má pod sebou rozvoj Regionálních fotbalových akademií. Podle zpráv ze zákulisí si je vzal za své, objíždí (v čase necovidovém) jednotlivá města, vymýšlí inovace. Neveze se. Ale už mu to nestačí, chce výš.

Střet kandidátů před kamerami

Bitva o nejvyšší post v českém fotbale jde do finiše - oba kandidáti se ještě potkají v úterý 1. června, kdy v debatě televize O2 TV seznámí veřejnost se svými názory. Ostře sledovaný pořad začne v 20:00 a bude jej řídit Libor Bouček.

Tak se volilo v roce 2017

Naposledy proběhla volební valná hromada z donucení. Vlastně byly dvě: v roce 2017 si policie přišla pro Miroslava Peltu a ten kvůli aféře s dotacemi rezignoval. Následné hlasování přineslo pat. Když se pak vybíral šéf napodruhé, přijel do Česka i delegát UEFA. Hrihorij Surkis. Už se na to pomalu zapomnělo, ale pro připomínku: tenhle Ukrajinec byl v minulosti několikrát zapleten do obřích podvodů. Podplácel rozhodčí, vinili ho ze zpronevěry. A tady bez skrupulí hrozil normalizační komisí, jestli asociace nezvolí nového šéfa. Nakonec i tenhle nátlak zabral, šéfem FAČR byl zvolen Martin Malík.