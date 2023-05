/VIDEO/ „Pocta všem sešívaným, co u srdce maj hvězdu, jejichž stadion se vykresluje s výjezdem z podjezdu, pocta všem těm, bez kterých nemá smysl hrát, těm kterým nikdo neřekne jinak než dvanáctej hráč.“ O slova nové ódy pražské Slavie se postaral broumovský rapper Peca.

Rapper Peca se postaral o další slávistický hit | Foto: se svolením interpreta

Autor oficiální hymny sešívaných „Vždycky jsme s váma!“ a mimo jiné kapitán lídra tabulky okresní soutěže OFS Náchod TJ Lokomotiva Meziměstí v sobotu před derby s Bohemians přímo v Edenu představil zbrusu nový song s názvem Dvanáctej hráč, ze kterého se okamžitě stává hit slávistických fanoušků.

Že by nová sportovní hymna?

„Neřekl bych, že je to hymna. Budu rád, když to bude song, který fanoušci vezmou za svůj, protože je to věc čistě pro ně. Píseň jim vzdává hold. Nějaký rok permanentku mám a je něco neskutečného, když vidíš, jak Tribuna Sever žene celý stadion, který s ní spolupracuje,“ řekl Deníku 33letý rapper Peca, vlastním jménem Petr Ptáček.

Za dva dny vidělo videoklip s novou rapovou peckou Slavie bezmála patnáct tisíc lidí. A čísla rostou, protože po staré škole vonící song sklízí jen pozitivní ohlasy. „Jsem nadšený. Jede to pro mě až nečekaně moc. Jsem mile překvapený hlavně z reakcí,“ přiznal Peca.

Píseň je součástí projektu Slavie, který má v Edenu rozeznít playlist složený čistě z kousků interpretů – slávistů.

O hudební podklad se postaral producent Maměn, skreče přidal DJ Czech Point, zvuk vyladil Ondřej Žatkuliak a za kameru si stoupl Adam Vašata. O tom, jak vypadá výsledek, se můžete přesvědčit sami.

„Všem jmenovaným chci moc poděkovat. Myslím, že výsledný kousek je díky nim super,“ řekl Peca.

Stará hymna zní v kabině dodnes

Hymny SK Slavia Praha:

Naše věčná Slávie, Kluci zlatí!, Slavie do toho!, Vždycky jsme s váma!, Slavie bíločervený

Propojení Peca a Slavia je dlouhotrvající záležitostí. Dnes již jedna ze čtyř oficiálních hymen podle webu SK Slavia Praha pochází právě z dílny broumovského rappera. Píseň „Vždycky jsme s váma!“ začala vznikat během ne zrovna slavného období sešívaných v roce 2011.

„Slavii fandím asi od jedenácti let, prožil jsem si tedy i roky, kdy mě trápilo, co se děje. Třeba na škole mi přišlo, že bylo víc sparťanů než slávistů. A když přišlo období, kdy se tolik nedařilo, dostával jsem to samozřejmě sežrat. Měl jsem proto vnitřní potřebu napsat song,“ popsal Peca, co se mu honilo hlavou.

Song za osm tisíc i slavná jména. Hymny sportovních klubů burcují a dojímají

Milovaný klub podpořil tím, co uměl nejlíp. Stoupl si za mikrofon, zarapoval svůj text do epického beatu od producenta Prixxe a vznikla nahrávka, která původně neměla ambice stát se hymnou.

„Bez mého vědomí to tenkrát broumovský novinář René Herzán poslal na Slavii. Ozvali se mu, že se jim to líbí a chtěli na mě kontakt,“ zavzpomínal rapper.

A rozjel se kolotoč. Videoklip natočený v Edenu, živá vystoupení s hymnou, která se začala hrát přímo na stadionu i v kabině hráčů. Tam mimochodem zní dodnes. „S většinou kluků z kabiny jsem v kontaktu, takže tu informaci mám z první ruky. Před nástupem na trávník to tam dodnes hraje jako motivační song. I po takové době, to je pro mě super,“ usmál se Peca.

Velkou ctí je pro něj i fakt, že jeho pseudonym se objevuje vedle autorů či interpretů dalších tří oficiálních hymen Slavie. František Ringo Čech, Karel Vágner, Zdeněk Borovec, Standa Procházka nebo Jan P. Muchow. To je pěkná společnost.

„Je to něco nádherného. Kluk z malého městečka zní na obrovském stadionu v Praze,“ uzavřel broumovský patriot.