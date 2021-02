"Vrba přitahuje velkou pozornost," konstatoval Petr Šrain, mluvčí Fortuny.

Tahle sázková kancelář přinesla v minulých dnech možnost sázky na to, jak dlouho Vrba zůstane ve Spartě. Zprvu bookmakeři nabídli kurz 1,3:1, že bude na lavičce v srpnu. Podle všeho takzvaně ustřelili - další brzké odvolání z Letné teď předpokládá málokdo.

Kurz na jeho setrvání i po skončení července tak rychle klesal na 1,1:1 (včera) a 1,05:1 (dnes).

Sparta pod drobnohledem

"Celkové vklady na budoucnost sparťanského trenéra už výrazně přesáhly 200 tisíc korun, což je neobvyklé. Zvláště když to srovnáme s tím, jak se na začátku sezony sázelo na to, jaký trenér bude jako první odvolán. Šlo o zlomky toho, co máme teď," dodal Šrain.

Vrba by měl "přežít" celý rok 2021. Bookmakeři tohle ocenili kurzem 1,85:1, ale opět museli svou predikci korigovat (včera 1,45:1, dnes 1,3:1).

Sázkaři dokonce otočili i poslední nabízenou možnost - nyní je pravděpodobnější, že někdejší plzeňský a reprezentační kouč povede Spartu i 15. května 2022 (1,75:1). Tak schválně: kdo si na to za více než rok vzpomene?

Jedno je jisté už teď. Další kroky fotbalistů v rudých dresech budou pod velkým drobnohledem.