Den, co den si fotbalová veřejnost pokládá stále stejnou otázku: proč je slavný Cristiano Ronaldo i s přibývajícím věkem stále nejlepší? To snad neexistuje někdo, kdo by jej konečně zastavil?

Jen velmi těžko. Životní styl portugalského kanonýra sice vypadá na první pohled spíše jako úryvek z nějakého povedeného sci-fi příběhu, jenže jeho výkony na hřišti pak ukazují přesný opak.

Roky plynou, lidé stárnou, avšak Ronaldo oproti nim mládne. Jeho příběh dokonce místy připomíná slavný román Obraz Doriana Graye, jen s tou výjimkou, že i kdyby někdo ztvárnil na plátno útočníkovu tvář, tak s časem nepozná jedinou změnu.

Pětkrát vyhrál slavnou Ligu mistrů, je šampionem Anglie, Španělska, Itálie i Evropy. Mimo to je držitelem pěti Zlatých míčů. Jiní by si v tento moment řekli, nač se ještě snažit dál. Vždyť mám všechno, na co si jen ukážu.

Když nemůžeš, přidej víc

Jenže mentalita portugalské superstar je doslova z jiného vesmíru. Dalo by se říct, že trpí syndromem nedostatečnosti. Něco získá, chce více. A když získá i to, chce zase o něco více.

A ani ve svých šestatřiceti letech nehodlá zastavit. Když před nedávnem přestupoval zpět do Manchesteru United, tak se polemizovalo, jestli na to ještě vůbec bude mít. A jeho první dva měsíce na Old Trafford lze shrnout asi takto: nebýt CR7, tak se slavný klub utápí ve velké krizi.

Jak je ale možné, že si stále drží nejen výstavní figuru, ale také instinkt zabijáka a rychlost afrického geparda? Odpověď je naprosto jednoduchá. Tento člověk totiž nezná hranice. Od rána do večera jede na úplné maximum. A když už nemůže, tak ještě přidá.

Jak sám řekl, základem celého úspěchu je poctivá disciplína. A ta se projevuje jednak v náročném tréninku, ale rovněž ve zdravé výživě či kvalitní životosprávě.

Cristiano a příprava? Pro nás noční můra. Tréninky s týmem na place to rozhodně nekončí. Ba naopak si velmi rád přidává i doma ve své vlastní posilovně. V té se za týden objeví klidně i pětkrát. Střídá vytrvalostní i silovou složku, ušitou přesně na míru podle přísného plánu.

Speciální spánkový kouč a až šest pokrmů denně

Další nezvyklou rutinou v denním plánu Ronalda je pravidelný odpočinek. Portugalec má k dispozici svého vlastního spánkového kouče, který mu kontroluje kvalitu a techniku relaxu.

Útočník Manchesteru tak spí pětkrát denně po devadesáti minutách, po každé nutně s čistým ložním prádlem a vždy ve speciální pozici v klubíčku s přitaženými nohami a na boku. Zdá se vám to malinko nenormální? Buďte v klidu, určitě nebudete jediní.

Ronaldova odpověď je však nekompromisní. „Dobrý spánek je důležitý pro to, abychom z tréninku vytěžili maximum. Během spánku se zotavují svaly, což je velmi důležité,“ odvětil.

Zdroj: Youtube

A co se týče stravy, tak v té je portugalský kanonýr pilný jako včelka. Někdo si řekne, že ten přeci nemůže jíst víckrát než třikrát za den. Tak pozor, Ronaldo si dává až šest pokrmů denně!

Svůj den začíná pestrou snídaní, která většinou obsahuje šunku, sýry, jogurt či jeho oblíbený avokádový toust. Miluje ryby, ty plní v jeho jídelníčku důležitou roli. Ať už se jedná o tuňáka, tresku či mečouna, to všechno Ronaldo zbožňuje.

Hodně ovoce, zeleniny a vajíček – to zkrátka nesmí chybět. A jeho večerní slabostí je čerstvý salát s mečounem, který velice rád zakončí steakem či obyčejnou konzervičkou se sardinkami.

Ronaldo si nedá sladké? Tak my taky ne

Co ale naopak nenajdete v jeho menu, jsou slazené nápoje či alkohol. Těm se až na úplné výjimky Ronaldo vyhýbá pořádným obloukem. Když však už dojde na věc, tak dokáže zhřešit skleničkou bílého vína.

Avšak i taková hvězda, jakou Ronaldo bez pochyby je, má své malé neřesti. Není to jen o tvrdém režimu, i on si rád dopřeje nezdravé jídlo. Jeho oblíbeným pokrmem je ale bacalhau à brás, portugalská pochoutka ze sušené tresky, brambor, cibule, vajíček a olivového oleje.

Ronaldo tak inspiruje nejen na hřišti, ale i třeba v jídelně. „Všichni se dívají, co má na talíři. Když si sladkost nevezme on, tak si to většinou nikdo další také neodváží,“ popisuje legraci z prostředí kuchyně United brankář Lee Grant.

Věk v jeho občance roste, on si však starosti nedělá. Tělo jako dvacetiletý mladík, trofejí zase více než kdo jiný. Má tento pán vůbec nějakého následovníka?