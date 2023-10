/ANKETA DENÍKU, VIDEA/ Uplynulo několik týdnů od chvíle, kdy Deník vyhlásil, aby kluby z nižších soutěží (od MSFL níže) i jejich fanoušci do redakce posílaly krásné, či nápadité góly svých týmů. Pár se jich sešlo, nyní vám jich deset představíme a vy můžete hlasovat o to, který se vám líbí nejvíce.

Sestřih branek o nejlepší gól v Moravskoslezském kraji. | Video: archiv klubů v kraji, se svolením

Nádherné trefy z dálky, včetně přes celé hřiště, krásná sóla i kombinace, nebo zásah brankáře z poslední standardky. To nabídl fotbal ve vesnicích a městečkách v Moravskoslezském kraji. Kluby posílaly také záběry z jara, jelikož obecně se mnoho gólů nesešlo, rozhodli jsme se je zařadit také.

Dva kluby mají dvojí zastoupení. Slovan Záblatí v podání Dušana Sochy a Davida Dendise, Petřvald na Moravě pak dokonce v případě Marka Dujsíka. Všechny branky jsou v sestřihu v úvodu textu, jednotlivě si je můžete prohlédnout zde níže.

A co dál? Rozhodně nekončíme. Pokud mají kluby a fanoušci další góly, které nabídla či nabídne tato sezona, klidně posílejte. Pokud se jich sejde dost, uděláme další anketu po skončení podzimní části. Každopádně toto hlasování bude probíhat do neděle 12. listopadu. S vítězem poté uděláme rozhovor, zároveň bude s dalšími dvěma v pořadí automaticky zařazen do případné ankety v listopadu.

JEDNOTLIVÉ GÓLY

Lukáš Kania (FC Hlučín)

Zdroj: fanoušek FC Hlučín

Marek Dujsík (Petřvald na Moravě)

Zdroj: Slavia Orlová

Dušan Socha (Slovan Záblatí)

Zdroj: Slovan Záblatí.

Marek Dujsík (Petřvald na Moravě)

Zdroj: Petřvald na Moravě.

Ondřej Prepsl (Frýdlant nad Ostravicí)

Zdroj: Frýdlant nad Ostravicí.

David Dendis (Slovan Záblatí)

Zdroj: Slovan Záblatí.

Jamiu Abdulkarima (FC Baník Ostrava U19)

Zdroj: FC Baník Ostrava

Petr Boček (TJ Vřesina)

Zdroj: TJ Vřesina

Denis Nieslanik (MFK Vítkovice)

Zdroj: FK Bospor Bohumín

Miroslav Srněnský (SK Tichá)

Zdroj: SK Tichá.